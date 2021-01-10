В Индонезии обнаружены черные ящики лайнера, потерпевшего крушение накануне

Источник материала: ОНТ

Самолет, на борту которого находилось более 60 человек, потерял связь после вылета из Джакарты в город Понтианак. Как сообщают диспетчеры, через 4 минуты после взлета борт экстренно начал терять высоту, после чего потерпел крушение в Яванском море.

Жители близлежащих островов, услышали несколько взрывов, а затем обнаружили обломки лайнера. На месте авиакатастрофы продолжается спасательная операция.

Местная полиция обнаружила фрагменты тел, а также вещи, которые могли принадлежать погибшим. По предварительным данным властей, иностранных граждан на борту не было.

От имени белорусского народа и себя лично Александр Лукашенко направил соболезнования и слова поддержки близким и родным погибших, а также всему народу Индонезии.

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