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За сутки в Беларуси выпала месячная норма осадков
Источник материала: ОНТ
Настоящая зима приносит немало хлопот. За последние сутки в Беларуси выпала месячная норма осадков.
МЧС рекомендует во избежание несчастных случаев – стараться не подходить под козырьки домов, к ветхим строениям: под тяжестью снега их крыши могут просто обвалиться.
Самые большие неприятности снегопад доставил спасателям Могилевской области. Больше 10 раз они выезжали для оказания помощи, в основном из-за поваленных деревьев, которые блокировали и без того скользкие дороги.
Добавилось работы у электриков, в отдельных районах страны в течение последних суток пропадал свет, аварийные бригады устраняют последствия непогоды в оперативном режиме.
На завтра в Беларуси ожидается мороз до 15 градусов, такая температура сохранится и на следующей неделе.
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Настоящая зима приносит немало хлопот. За последние сутки в Беларуси выпала месячная норма осадков. МЧС рекомендует во избежание несчастных случаев – стараться...
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