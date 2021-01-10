За сутки в Беларуси выпала месячная норма осадков

Источник материала: ОНТ

Настоящая зима приносит немало хлопот. За последние сутки в Беларуси выпала месячная норма осадков.

МЧС рекомендует во избежание несчастных случаев – стараться не подходить под козырьки домов, к ветхим строениям: под тяжестью снега их крыши могут просто обвалиться.

Самые большие неприятности снегопад доставил спасателям Могилевской области. Больше 10 раз они выезжали для оказания помощи, в основном из-за поваленных деревьев, которые блокировали и без того скользкие дороги.

Добавилось работы у электриков, в отдельных районах страны в течение последних суток пропадал свет, аварийные бригады устраняют последствия непогоды в оперативном режиме.

На завтра в Беларуси ожидается мороз до 15 градусов, такая температура сохранится и на следующей неделе.

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