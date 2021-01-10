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Александр Лукашенко высказался насчет интеграции с Россией
Источник материала: ОНТ
Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью известной российской журналистке Наиле Аскер-заде. В эфир беседа вышла 10 января в авторской программе «Действующие лица» на телеканале
Журналистка затронула тему интеграции с Россией, о том, куда дальше будут двигаться отношения двух стран.
Глава государства отметил, что всему виной разные цены на энергоносители в двух странах, в том числе на газ. По его словам, российские предприятия оказываются в более выгодных условиях на общем рынке.
Также Президент прокомментировал, как складываются отношения в нефтяной сфере.
В целом Глава государства высказался за более глубокую экономическую интеграцию, но для этого нужно устранить ряд препятствий.
При этом Александр Лукашенко подчеркнул: Беларусь имеет такой уровень отношений с Россией, которого нет ни с одной другой страной, но это еще не тот результат, на который стороны могли бы выйти.
Фото: БЕЛТА
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Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью известной российской журналистке Наиле Аскер-заде. В эфир беседа вышла 10 января в авторской программе...
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