ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Александр Лукашенко высказался насчет интеграции с Россией

10.01.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко высказался насчет интеграции с Россией

Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью известной российской журналистке Наиле Аскер-заде. В эфир беседа вышла 10 января в авторской программе «Действующие лица» на телеканале «Россия 1».

Журналистка затронула тему интеграции с Россией, о том, куда дальше будут двигаться отношения двух стран.

Глава государства отметил, что всему виной разные цены на энергоносители в двух странах, в том числе на газ. По его словам, российские предприятия оказываются в более выгодных условиях на общем рынке.

Также Президент прокомментировал, как складываются отношения в нефтяной сфере. 

В целом Глава государства высказался за более глубокую экономическую интеграцию, но для этого нужно устранить ряд препятствий. 

При этом Александр Лукашенко подчеркнул: Беларусь имеет такой уровень отношений с Россией, которого нет ни с одной другой страной, но это еще не тот результат, на который стороны могли бы выйти.

Фото: БЕЛТА



Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью известной российской журналистке Наиле Аскер-заде. В эфир беседа вышла 10 января в авторской программе...
 
Новости дня
Новости разные
 
Садыр Джапараў перамагае на прэзыдэнцкіх выбарах у Кіргізстане
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by