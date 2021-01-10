Александр Лукашенко высказался насчет интеграции с Россией

Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью известной российской журналистке Наиле Аскер-заде. В эфир беседа вышла 10 января в авторской программе «Действующие лица» на телеканале «Россия 1» .

Журналистка затронула тему интеграции с Россией, о том, куда дальше будут двигаться отношения двух стран.

Глава государства отметил, что всему виной разные цены на энергоносители в двух странах, в том числе на газ. По его словам, российские предприятия оказываются в более выгодных условиях на общем рынке.

Также Президент прокомментировал, как складываются отношения в нефтяной сфере.

В целом Глава государства высказался за более глубокую экономическую интеграцию, но для этого нужно устранить ряд препятствий.

При этом Александр Лукашенко подчеркнул: Беларусь имеет такой уровень отношений с Россией, которого нет ни с одной другой страной, но это еще не тот результат, на который стороны могли бы выйти.

Фото: БЕЛТА









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