Семь белорусов находятся в больнице после ДТП под Брянском

Источник материала: ОНТ

На момент аварии, которая случилась накануне под Брянском, в машине находилось 16 наших соотечественников. Семеро сейчас находятся в больнице.

Из Гомельской области на микроавтобусе они ехали в Брянск, предварительно на вахтовые строительные работы. За рулем микроавтобуса был его владелец.

На 43 километре трассы «Брянск – Новозыбков» автомобиль съехал в кювет и опрокинулся. К счастью, все пассажиры живы. Помощь МЧС не понадобилась. Семь мужчин с переломами и ушибами разной степени тяжести доставлены в две больницы.

По предварительным данным, причиной аварии стало несоответствие выбранной скорости условиям движения. В Брянской области накануне шел снег, из-за чего, водитель мог не справиться с управлением.

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