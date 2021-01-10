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Семь белорусов находятся в больнице после ДТП под Брянском
Источник материала: ОНТ
На момент аварии, которая случилась накануне под Брянском, в машине находилось 16 наших соотечественников. Семеро сейчас находятся в больнице.
Из Гомельской области на микроавтобусе они ехали в Брянск, предварительно на вахтовые строительные работы. За рулем микроавтобуса был его владелец.
На 43 километре трассы «Брянск – Новозыбков» автомобиль съехал в кювет и опрокинулся. К счастью, все пассажиры живы. Помощь МЧС не понадобилась. Семь мужчин с переломами и ушибами разной степени тяжести доставлены в две больницы.
По предварительным данным, причиной аварии стало несоответствие выбранной скорости условиям движения. В Брянской области накануне шел снег, из-за чего, водитель мог не справиться с управлением.
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На момент аварии, которая случилась накануне под Брянском, в машине находилось 16 наших соотечественников. Семеро сейчас находятся в больнице. Из Гомельской...
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