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Семь белорусов находятся в больнице после ДТП под Брянском

10.01.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Семь белорусов находятся в больнице после ДТП под Брянском

На момент аварии, которая случилась накануне под Брянском, в машине находилось 16 наших соотечественников. Семеро сейчас находятся в больнице.  

Из Гомельской области на микроавтобусе они ехали в Брянск, предварительно на вахтовые строительные работы. За рулем микроавтобуса был его владелец. 

На 43 километре трассы «Брянск – Новозыбков» автомобиль съехал в кювет и опрокинулся. К счастью, все пассажиры живы. Помощь МЧС не понадобилась. Семь мужчин с переломами и ушибами разной степени тяжести  доставлены в две больницы.

По предварительным данным, причиной аварии стало несоответствие выбранной скорости условиям движения. В Брянской области накануне шел снег, из-за чего, водитель мог не справиться с управлением.

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На момент аварии, которая случилась накануне под Брянском, в машине находилось 16 наших соотечественников. Семеро сейчас находятся в больнице.   Из Гомельской...
 
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