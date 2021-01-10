«Ложь беглых». Кому и о чем врали невероятные создатели «Страны для жизни»? Смотрите на ОНТ с 11 по 17 января!

Источник материала: ОНТ

Кому и о чем врали невероятные создатели «Страны для жизни»? Пришло время рассказать о лжи беглых!

Всю неделю с 11 по 17 января, каждый день – правда о «светлых и невероятных лицах» в рубрике «Будет дополнено» в вечернем эфире ОНТ.









Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram