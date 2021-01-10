Проект новой Конституции может быть готов к концу 2021 года

Источник материала: ОНТ

Проект новой Конституции Беларуси может быть готов к концу 2021 года, об этом Александр Лукашенко рассказал в интервью телеканалу «Россия-1».

Президент уточнил, что проект новой Конституции вполне реально разработать в этом году. Сейчас идёт формирование основных предложений.

Предполагается, что в Основном Законе будут перераспределены политические полномочия, а вот экономику стоит оставить с прицелом на социально ориентированное государство. Решение о судьбе новой Конституции будет принимать исключительно народ – на референдуме.

А вот какой она будет, возможно, обсудят на предстоящем Всебелорусском народном собрании, которое состоится ровно через месяц.

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