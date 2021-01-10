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«У нас «каратели», у них – спасатели». Что происходит в США и почему события сравнивают с ситуацией в Беларуси?
Источник материала: СТВ
Про блокировку Twitter Трампа вы уже наверняка слышали. Но тут пришла еще одна новость из цитадели демократии, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Евгений Поболовец, СТВ:
«Это попрание наших свобод», – кричат одни. «Это к свободе слова не имеет никакого отношения», – вторят другие. В любом случае ситуация показательна. Это не та Америка, которую любят рисовать в своих же фильмах американцы. Это уже нечто другое – аналогии найдете сами.
Как и в ситуации с уличными протестами. Те, кто были несогласны с результатами выборов, не просто вышли на улицы – была попытка захвата Капитолия, были погибшие и раненые. Но вместо резкого осуждения насилия некоторые лидеры стран ЕС предпочли засунуть голову в песок. Как вам расплывчатое заявление от Макрона: «Мы верим в силу американской демократии»? Заметьте – в силу и в демократию. Два интересных слова рядом.
Ксения Худолей, корреспондент:
6 января.
Штурм Капитолия, погибшие и раненые. Так Конгресс США утверждал Джо Байдена на пост 46-го президента. Многотысячная толпа сторонников Трампа пошла на взятие Капитолия по команде и прорвала полицейское оцепление. С ожесточенными столкновениями и погромом охранники справиться не смогли.
Протестующие били стекла, закидывали ноги на стол, копались в документах, проверяли электронную почту конгрессменов. На помощь из соседних штатов пришлось срочно направить Нацгвардию. В районе протестов отключили интернет и мобильную связь. Выход в сеть заблокировали аккаунтам и самого Дональда Трампа. Он, к слову, уже заявил, что хоть и не согласен с итогами выборов, готов беспрепятственно передать власть Джо Байдену в день инаугурации 20 января.
Президентская схватка Трампа и Байдена теперь не просто инфоповод для политологов и журналистов. Высказать негодование в сторону экс-президента и его сторонников своим долгом обозначили европолитики, селебрити и еще уйма экс-, вице-, дипперсон.
Эммануэль Макрон, президент Франции:
Заявление Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ):
Ксения Худолей:
Ксения Худолей:
Трамп признал поражение на выборах и отдает любимую Байдену.
Ксения Худолей:
В США умер полицейский, пострадавший во время штурма Капитолия.
Офицер полиции Капитолия Брайан Сикник скончался в больнице от полученных травм. Таким образом, число погибших во время столкновений возросло до пяти человек.
Здесь как в пословице: что хитро, то и просто. Главное – быстро поменять формулировки и отрезать любые логичные аналогии. У нас «каратели», у них – спасатели, у нас «измучили», а там – предотвратили. О предстоящей инаугурации Байдена за двухметровым забором у Капитолия что скажут? «Тайно/нелегитимно»? Сомневаюсь.
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«У нас «каратели», у них – спасатели». Что происходит в США и почему события сравнивают с ситуацией в Беларуси?
Про блокировку Twitter Трампа вы уже наверняка слышали. Но тут пришла еще одна новость из цитадели демократии, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
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