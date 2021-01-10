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«Видно по глазам, что человек говорит о том, что думает». Какие впечатления остались у верующих после встречи с Александром Лукашенко?

10.01.2021 20:27 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Рождество принято дарить подарки со смыслом, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Помимо традиционных белых цветов, глава государства преподнес митрополиту икону «Взыскание погибших». Образ Богородицы олицетворяет последнюю надежду для тех, кто уже почти совершил роковой шаг и преступил порог смерти. В свою очередь Александру Лукашенко преподнесли сувенирный бронзовый колокол как символ окончания строительства храма и, собственно, саму Крестовоздвиженскую церковь в миниатюре.

Материал Алены Сыровой.

«Видно по глазам, что человек говорит о том, что думает». Какие впечатления остались у верующих после встречи с Александром Лукашенко?

Что в небольшой деревенской церкви, что в новопостроенном храме в столице, что в любой из миллионов церквей в мире, где празднуют рождение Спасителя, верующие, выходит, молятся вроде и о сокровенном, а получается об одном на всех.

«Видно по глазам, что человек говорит о том, что думает». Какие впечатления остались у верующих после встречи с Александром Лукашенко?

Каждый год, когда Христос рождается, у человека рождается надежда на все самое хорошее: на мир, на доброту, на любовь.

«Видно по глазам, что человек говорит о том, что думает». Какие впечатления остались у верующих после встречи с Александром Лукашенко?

Всех с праздником со светлым, крепкого здоровья, любви, радости.

И мир чтобы был.

Мир, конечно, не только в нашей стране, и хотелось бы во всем мире. Сберечь это, да.

«Видно по глазам, что человек говорит о том, что думает». Какие впечатления остались у верующих после встречи с Александром Лукашенко?

Рождество – один из главных религиозных праздников самой большой конфессии страны. И такие большие торжества Александр Лукашенко всегда разделяет со всеми, кто верит. Рождественскую свечу в этом году Президент зажег в Крестовоздвиженской церкви Минска.

«Видно по глазам, что человек говорит о том, что думает». Какие впечатления остались у верующих после встречи с Александром Лукашенко?

Предыдущие 12 месяцев были настолько непростыми (борьба за жизни, борьба за место под солнцем, непонимания, конфликты, войны), что в этом потоке негатива невольно зарождалось сомнение: а вдруг мы больше никогда не будем счастливы? На сей счет митрополит Вениамин поделился размышлениями с верующими.

«Видно по глазам, что человек говорит о том, что думает». Какие впечатления остались у верующих после встречи с Александром Лукашенко?

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
Важно в эти святые дни сконцентрировать свое внимание на вертепе, на родившемся Христе. Это принесет мир, тихую радость и укажет пути в будущем. Вместе с тем важно, чтобы мы в эти святые дни не погружались в переживания, проблемы, которые есть у нас повседневно, чтобы мы не лишились красоты праздника. А чтобы праздник наполнил наши сердца и вдохновил на то доброе, полезное, что мы должны сделать.

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«Человек говорит о том, что думает. Я поверил». Верующие делятся эмоциями от встречи с Президентом Беларуси

«Видно по глазам, что человек говорит о том, что думает». Какие впечатления остались у верующих после встречи с Александром Лукашенко?

Мнения Президента и митрополита созвучны. Александр Лукашенко уверен: этот год нужен был белорусам, чтобы понять, что действительно важно, и разобраться, кто идет рядом с нами. Беларусь переживала сложнейший период в своей истории, белорусы оказались в шаге от потери права быть хозяевами на своей земле, да и самой земли. И сегодня угроза быть разделенными никуда не делась.

«Видно по глазам, что человек говорит о том, что думает». Какие впечатления остались у верующих после встречи с Александром Лукашенко?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы можем потерять то, что есть. И самое страшное – мы можем потерять это безвозвратно. Это уже никогда не вернется (подробнее читайте здесь).

«Видно по глазам, что человек говорит о том, что думает». Какие впечатления остались у верующих после встречи с Александром Лукашенко?

Выходит, сила в единстве. А еще в том, чтобы не делать поспешных выводов. Об этом Президент очень искренне попросил присутствующих в храме, а в их лице и всех белорусов.

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«Видно по глазам, что человек говорит о том, что думает». Какие впечатления остались у верующих после встречи с Александром Лукашенко?

Мы ведь никогда не делили друг друга на своих и чужих ни по религиозным взглядам, ни по принадлежности к той или иной национальности, мы всегда гордились тем, что в нашем общем доме одинаково уютно разным людям и каждому находится здесь место. Так стоит ли отказываться от этого нашего умения – быть вместе? Президент настаивает: ни в коем случае. И, очевидно, с ним согласны.

«Видно по глазам, что человек говорит о том, что думает». Какие впечатления остались у верующих после встречи с Александром Лукашенко?

Александр Григорьевич, мудрости вам и терпения, здоровья вам. Народ с вами. Большое спасибо за то, что вы есть у нас.
Спасибо!
Спасибо вам! Мы с вами, до конца будем с вами.

«Видно по глазам, что человек говорит о том, что думает». Какие впечатления остались у верующих после встречи с Александром Лукашенко?

Знаете, было видно по глазам, что человек говорит о том, что думает, не лукавит. И, наверное, всегда видно, как подается информация или как человек говорит – веришь или не веришь. Я поверил.

«Видно по глазам, что человек говорит о том, что думает». Какие впечатления остались у верующих после встречи с Александром Лукашенко?

Все-таки общество наше должно как-то понимать, что главное ведь не доказать что-то друг другу, а понимать, что жизнь, она такая штука… Если на этой земле мы должны жить вместе, значит, должны быть дружными.

«Видно по глазам, что человек говорит о том, что думает». Какие впечатления остались у верующих после встречи с Александром Лукашенко?

Алена Сырова, корреспондент:
Каждое сказанное слово в этот праздничный день обретает особый смысл. Каждое пожелание, которое мы искренне адресуем сегодня знакомым и незнакомым людям, точно имеет все шансы сбыться.

«Видно по глазам, что человек говорит о том, что думает». Какие впечатления остались у верующих после встречи с Александром Лукашенко?

Доброта, милосердие и миролюбие – наши общие исконно белорусские качества. Рождественские дни – отличный повод отыскать в своей душе именно их, поверить в себя и наконец понять других.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Рождество принято дарить подарки со смыслом, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Помимо традиционных белых цветов, глава государства...
 
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