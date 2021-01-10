Бывший посол США в России назвал идиотами тех, кто сравнивает события в Беларуси и США

Источник материала: СТВ

Те, кто были несогласны с результатами выборов в США, не просто вышли на улицы – была попытка захвата Капитолия, были погибшие и раненые, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Евгений Поболовец, СТВ:

Но вместо резкого осуждения насилия некоторые лидеры стран ЕС предпочли засунуть голову в песок. Как вам расплывчатое заявление от Макрона: «Мы верим в силу американской демократии»? Заметьте – в силу и в демократию. Два интересных слова рядом.

Ксения Худолей разбиралась в политических хитросплетениях и, кажется, не меньше нашего удивилась лицемерию отдельных политиков.

Ксения Худолей, корреспондент:

Есть у антибелорусских Telegram-каналов и свое прикрытие – бывший посол США В России Майкл Макфол. Правда, работает этот щит только на просторах интернета.





Майкл Макфол, бывший посол США в России:

Идиоты, сравнивающие храбрых демократических демонстрантов в Беларуси с этими беззаконными самодержавными головорезами в Капитолии, я заблокирую вас!

«У нас «каратели», у них – спасатели». Что происходит в США и почему события сравнивают с ситуацией в Беларуси?









Ксения Худолей:

Можете и меня заблокировать, господин Макфол. Но сначала внимательно взгляните на «храбрых демократических демонстрантов».

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