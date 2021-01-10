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Григорий Азарёнок: под плотным покровительством западных спецслужб в Польше Павел Латушко занимается кознями против нашей страны
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Время новой авторской рубрики на телеканале СТВ, сообщили в программе «Неделя».
Евгений Поболовец, СТВ:
Кто-то их назовет предателями, кто-то – теми, кто опозорил нашу страну. И хоть подобных персонажей в каждом ведомстве были единицы, об их поступках очень громко рассказывали враждебно настроенные к нашему государству СМИ. Пришло время рассказать о них правду, которая многим будет неприятна.
Григорий Азаренок каждое воскресенье будет рисовать портреты тех, кто, по его мнению, предал страну. Говорить будет на языке фактов, которые многие из героев его рубрики хотели бы утаить.
Григорий Азаренок, корреспондент:
Григорий Азаренок:
После событий 2020 года в Беларуси список пополнился. Мы расскажем вам обо всех предателях, которые своими поступками опозорили само звание белоруса. Покажем, кто они на самом деле, чем дышали, как жировали и чем мотивировались, когда решили переметнуться. Новая рубрика на СТВ «Орден Иуды». Это сообщество людей, объединенных грехом предательства, которые сильнее всех ненавидят наше государство, потому что тайно, в душе, ненавидят и презирают себя, свою трусость, подлость, жадность и тщеславие.
Павел Латушко в своем предательстве возвышается над остальными. Он вряд ли руководствовался финансовой выгодой, в отличие от других. Хотя и не без этого. Главная мотивация – непомерная гордыня.
Григорий Азаренок:
Но никакие деньги не грели душу, как амбиции и тщеславие. Он делал все, чтобы информация о его прорывах, деятельности и гениальности дошла до Президента. Расплетал интриги, козни и сплетни. Презирал всех, с кем соприкасался в госаппарате.
В «парижский» период его жизни Латушко продолжил злоупотреблять служебным положением и поддерживать контакты с представителями польских бизнес-кругов. И тут мы видим, что связи с ними были настолько тесными, что это настораживает, ведь вслед за бизнесом сразу идут спецслужбы. Может, вербанули Палыча уже тогда? Вряд ли. Он слишком расчетливый: знал, что предательство Президент не прощает и решил, что время еще не пришло.
Григорий Азаренок:
Но зато с каким упоением он давал интервью нашим государственным телеканалам. Рассказывал о своих успехах бесподобной белорусской мовой. Делал все, чтобы быть замеченным.
Сейчас он радеет о народе, рассказывает, что власть все делает неправильно с 1996 года. Но ведь в 2002 году он поддерживал Президента Александра Лукашенко на выборах, в 2006-м не торчал на Октябрьской площади вместе с Милинкевичем и Козулиным, в 2010-м как министр культуры однозначно был на стороне власти.
Но вот беда – амбиций и лоска было много, а дело не шло. Все было из рук вон плохо: культурная общественность запомнила его как чванливого, бездушного, холодного администратора, которого искусство интересовало только как фон для своей собственной персоны. Дальше терпеть подобного человека в качестве министра очевидно было нельзя, но Президент всегда чутко относится к людям. И чтобы Пал Палыч окончательно не спился, его поставили на тепленькое место директора Купаловского театра. Историю про сейф и кофемашину, наверное, уже знают все. За время его управления театр чуть не развалился, артисты даже готовы были писать письмо Президенту с просьбой избавить их от этого дарования, но вот грянул август 2020-го. Латушко понял, что наступает новый звездный час. Он подставил артистов, заставив их выйти из труппы. Но вот выгоду никто из них не получил, а Палыч нашел себе гавань.
Григорий Азаренок:
И вот ведь ирония судьбы. Всю жизнь человек гнался даже не за успехом – за признанием. Признанием собственной гениальности, незаменимости, собственного превосходства. По головам идя по карьерной лестнице, старался, чтобы заметил и оценил Президент. А вот сам добра и человеческого отношения не заметил. А ведь умный же мужик, понимает, что на крючке у спецслужб и теперь обречен на забвение и прозябание. Он вынужден идти на поклон в редакцию к 22-летнему выскочке и рассказывать ему о его гениальности. Вот такая она, доля иудина. Может быть, трехэтажная вилла в 16-м округе города Парижа площадью 458 квадратных метров с террасой и садом, состоящая из 11 комнат и четырех ванных, утешит? Но это вряд ли. Ведь однажды к ней придут разоренные артисты Купаловского и разнесут ее на сувениры.
Ну а поскольку Президент у нас очень добрый и не злопамятный, то девиз нашей программы будет такой: «Покайтесь, ехидны. Покайтесь, ведь иначе расплата неминуема».
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Григорий Азарёнок: под плотным покровительством западных спецслужб в Польше Павел Латушко занимается кознями против нашей страны
Новости Беларуси. Время новой авторской рубрики на телеканале СТВ, сообщили в программе «Неделя». Евгений Поболовец, СТВ: В период политического кризиса в нашей...
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