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Герасименя: Если ИИХФ не отменит минскую часть турнира – это будет плевок в лицо всему белорусскому народу

10.01.2021 20:37 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Герасименя: Если ИИХФ не отменит минскую часть турнира – это будет плевок в лицо всему белорусскому народу

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  • 10.01.2021, 19:54
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Герасименя: Если ИИХФ не отменит минскую часть турнира – это будет плевок в лицо всему белорусскому народу

Глава Фонда спортивной солидарности с заявлением к Международной федерации хоккея.

Глава Фонда спортивной солидарности Александра Герасименя обратилась с заявлением к Международной федерации хоккея, передает «Трибуна».

«Мы знаем, что Рене Фазель в ближайшие дни встретится с Лукашенко. Мы надеемся на благоразумное решение со стороны ИИХФ, так как проведение Чемпионата мира в Минске невозможно из-за грубейшего нарушения прав человека и всех демократических принципов в Беларуси. Ни в коем случае нельзя поощрять диктатуру проведением крупного спортивного мероприятия.

Если ИИХФ не отменит минскую часть турнира – это будет плевок в лицо всему белорусскому народу, презрение ко всем общечеловеческим ценностям. Равнодушие не может быть реакцией на насилие и пытки. Поэтому мы просим ИИХФ прислушаться ко мнению белорусской и мировой общественности и принять единственно правильное решение – не играть с диктатором ни в какие игры», – сказала Герасименя.

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Теги: Минск
 
 
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Глава Фонда спортивной солидарности с заявлением к Международной федерации хоккея.
 
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