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Герасименя: Если ИИХФ не отменит минскую часть турнира – это будет плевок в лицо всему белорусскому народу
Источник материала: Хартия'97
Герасименя: Если ИИХФ не отменит минскую часть турнира – это будет плевок в лицо всему белорусскому народу
Глава Фонда спортивной солидарности с заявлением к Международной федерации хоккея.
Глава Фонда спортивной солидарности Александра Герасименя обратилась с заявлением к Международной федерации хоккея, передает
«Мы знаем, что Рене Фазель в ближайшие дни встретится с Лукашенко. Мы надеемся на благоразумное решение со стороны ИИХФ, так как проведение Чемпионата мира в Минске невозможно из-за грубейшего нарушения прав человека и всех демократических принципов в Беларуси. Ни в коем случае нельзя поощрять диктатуру проведением крупного спортивного мероприятия.
Если ИИХФ не отменит минскую часть турнира – это будет плевок в лицо всему белорусскому народу, презрение ко всем общечеловеческим ценностям. Равнодушие не может быть реакцией на насилие и пытки. Поэтому мы просим ИИХФ прислушаться ко мнению белорусской и мировой общественности и принять единственно правильное решение – не играть с диктатором ни в какие игры», – сказала Герасименя.
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Герасименя: Если ИИХФ не отменит минскую часть турнира – это будет плевок в лицо всему белорусскому народу
Глава Фонда спортивной солидарности с заявлением к Международной федерации хоккея.
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