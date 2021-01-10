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Новый цикл рубрики «Будет дополнено» от Игоря Тура. Анонс

10.01.2021 20:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новый цикл рубрики «Будет дополнено» стартует на телеканале ОНТ, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Евгений Поболовец, СТВ:
Игорь Тур качестве инструментария использует не домыслы, а факты. В первой серии речь пойдет о создателях «Страны для жизни». Рассказ о лжи беглых. Правда от Игоря Тура. 

Новый цикл рубрики «Будет дополнено» от Игоря Тура. Анонс

Смотрите в видеоматериале.

Люди в материале: Игорь Тур, Евгений Поболовец

 
 
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Новый цикл рубрики «Будет дополнено» стартует на телеканале ОНТ, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Евгений Поболовец, СТВ: Игорь Тур качестве инструментария...
 
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