Новый цикл рубрики «Будет дополнено» от Игоря Тура. Анонс

Источник материала: СТВ

Новый цикл рубрики «Будет дополнено» стартует на телеканале ОНТ, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Евгений Поболовец, СТВ:

Игорь Тур качестве инструментария использует не домыслы, а факты. В первой серии речь пойдет о создателях «Страны для жизни». Рассказ о лжи беглых. Правда от Игоря Тура.



