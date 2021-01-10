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Кого Александр Лукашенко считает своим другом?

10.01.2021 20:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью журналистке телеканала «Россия 1» Наиле Аскер-заде в авторской программе «Действующие лица».  

Наиля Аскер-заде:  
Вы Путина считаете своим другом?  

Кого Александр Лукашенко считает своим другом?

Александр Лукашенко:  
Да, я его считаю своим другом, и в этом году он подтвердил, что является не только моим другом, но и другом белорусского народа. Искренне.  

Наиля Аскер-заде:   
А еще друзья у вас есть?  

Александр Лукашенко:   
Тяжелый вопрос. Я над ним очень много раз задумывался, прихожу к тому выводу, что, наверное, нет.  

Кого Александр Лукашенко считает своим другом?

Наиля Аскер-заде:   
А враги?  

Александр Лукашенко:   
Противников очень много. Стали ли они врагами, наверное, время покажет.  

Люди в материале: Александр Лукашенко, Владимир Путин, Наиля Аскер-заде

 
 
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Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью журналистке телеканала «Россия 1» Наиле Аскер-заде в авторской программе «Действующие...
 
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