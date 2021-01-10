Кого Александр Лукашенко считает своим другом?

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью журналистке телеканала «Россия 1» Наиле Аскер-заде в авторской программе «Действующие лица».

Наиля Аскер-заде:

Вы Путина считаете своим другом?





Александр Лукашенко:

Да, я его считаю своим другом, и в этом году он подтвердил, что является не только моим другом, но и другом белорусского народа. Искренне.

Наиля Аскер-заде:

А еще друзья у вас есть?

Александр Лукашенко:

Тяжелый вопрос. Я над ним очень много раз задумывался, прихожу к тому выводу, что, наверное, нет.





Наиля Аскер-заде:

А враги?

Александр Лукашенко:

Противников очень много. Стали ли они врагами, наверное, время покажет.