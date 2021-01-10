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«Часть людей ушла из театра, нам стало нечего играть». Как в Гродненском драмтеатре удалось восстановить репертуар?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Мы уже говорили о тех, кто в сложные времена для страны перешел черту, кто дело всей своей жизни бросил в костер революции. Среди таких были и театральные деятели, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Как к этому поступку отнеслись тогда и относятся сейчас их коллеги? Как изменилась жизнь гродненской театральной труппы? И где на самом деле место драме – на сцене или за ее кулисами?
На малой сцене театра репетиция полюбившегося детям спектакля «Оранжевый ежик». В репертуар вводят новых актеров после частичной смены состава в Гродненском драматическом театре. Роль ежика исполнит Татьяна Абленс, актриса и новая, и давно известная одновременно. За плечами 20 лет работы в этом театре, почти год перерыва. В ноябре она вновь вернулась на родную сцену.
Татьяна Абленс, актриса Гродненского областного драматического театра:
Последствия августовского шторма здесь устраняли вплоть до зимы. Ушла часть труппы. Но корабль под названием театр выстоял, словно доказывая, что драме все же место на сцене, а не за кулисами.
Сыграно около сотни ролей. Заслуженный артист Беларуси Александр Шелкоплясов ласково называет их своими детьми, которых выносил и продумал до мелочей. Его роман с театром начался с конкурса на место в 300 человек, ГИТИС, Москва, 1982 год. Поступил, шутит, благодаря своей самоуверенности. А сделал имя в мире театрального искусства, пожалуй, благодаря искренней и безусловной любви к делу всей жизни. А потому уверен: любимую сцену не отдают.
Александр Шелкоплясов, заслуженный артист Беларуси, актер Гродненского областного драматического театра:
А еще он вспоминает слова известного режиссера Захарова о том, что театр живет 10 лет, а потом ему нужна встряска. Похоже, вот она. А теперь новый этап. Словно ступень за ступенью, спектакль за спектаклем начал оживлять репертуар новый режиссер-постановщик Гродненского драмтеатра Сергей Яскевич. Он окончил университет и академию искусств в Минске, затем магистратуру. Работал в театрах Гомеля, Мозыря, Минска и Слонима. В кулуарах шепчутся: режиссер молодой и перспективный. Гродненские театралы замерли в предвкушении.
Сергей Яскевич, режиссер-постановщик Гродненского областного драматического театра:
В пьесе – изобличение глупости, жадности и лжи. Интригующая премьера намечена на март. Режиссер обещает в год русской классики новый эстетический опыт для зрителя, например, в пьесе по мотивам Гоголя «Женихи». Будет и «Гроза» в театре. Но в этот раз только по Островскому. А пока, несмотря на призывы в некоторых Telegram-каналах бойкотировать Гродненский драм, люди заполняют зрительский зал.
Игорь Гедич, директор Гродненского областного драматического театра:
И, кстати, актерам важно именно мнение зрителя на позитивные перемены в театре.
Галина Буро, корреспондент:
Самый непростой год за более 70 лет пути. Гродненский драмтеатр выстоял, сохранил атмосферу таинства и величия. Его залы помнят Василия Ланового и Виталия Соломина, аншлаги, радость и слезы зрителей. Актеры начали 2021-й уверенно глядя вперед.
Игорь Гедич:
А вот эта картинка, согласитесь, визитная карточка Гродно – здание театра в виде перевернутой короны королевского города. В 80-х годах прошлого века это был очень смелый футуристический архитектурный проект. С тех пор на входе в здание могучий конь Пегас расправил крылья, чтобы защитить своих муз от любых капризов погоды.
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«Часть людей ушла из театра, нам стало нечего играть». Как в Гродненском драмтеатре удалось восстановить репертуар?
Новости Беларуси. Мы уже говорили о тех, кто в сложные времена для страны перешел черту, кто дело всей своей жизни бросил в костер революции. Среди таких были и...
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