МАЗ занял четвертое место на седьмом этапе «Дакара»

Источник материала: Tut.by

Экипаж под управлением Алексея Вишневского уверенно проехал седьмой спецучасток и занял четвертое место. В общем зачете команда «МАЗ-СПОРТавто» находится на шестом месте. Об этом сообщили в пресс-службе ОАО «МАЗ».





Седьмой заезд стал марафонским: после спецучастка длиной свыше 450 км гонщики отправились в закрытый парк, куда не могут попасть механики команды. Было особенно важно проехать маршрут без происшествий — иначе машина будет не готова стартовать на следующий день. Белорусы с задачей справились: ехали аккуратно.

МАЗ Алексея Вишневского провел на трассе 4 часа 56 минут и финишировал четвертым. Даже запинка в дюнах, когда экипажу пришлось потратить немного времени, чтобы откопаться из песков, не помешала гоночному МАЗу сохранить хорошую скорость. Первые три места заняли камазовские экипажи. Самым быстрым из них оказался Дмитрий Сотников, который оторвался от белорусов на 10 минут.

В генеральной классификации МАЗ удерживает шестое место и сокращает отставание от ближайших экипажей. А вот от лидера гонки его отделяют уже 106 минут.

Восьмой заезд направит караван в город Неом. Протяженность спецучастка — 375 км. Продолжение марафонского этапа обещает быть насыщенным: много песков, камней, сложной навигации и живописных видов.