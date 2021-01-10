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В МВД рассказали, как белорусы смогут получить биометрический паспорт и сколько он будет стоить

10.01.2021 21:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Беларусь готовится важному для всех нас событию. Их пока еще не выдают, но все готово. Массовая выдача биометрических документов начнется сразу же после принятия соответствующего закона, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

В МВД рассказали, как белорусы смогут получить биометрический паспорт и сколько он будет стоить


Он будет регламентировать дату выдачи и все нюансы, связанные с этой процедурой. Биометрический паспорт отличается от обычного тем, что в него встроена специальная микросхема, содержащая фотографию владельца, отпечатки пальцев и электронную подпись. Предполагается, что срок оформления таких документов не будет превышать 15 дней, а в срочном порядке получить идентификационное удостоверение можно будет и за пять.

В МВД рассказали, как белорусы смогут получить биометрический паспорт и сколько он будет стоить


Павел Хрищенович, заместитель начальника Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси:
На сегодняшний день все подразделения по гражданству и миграции во всей стране полностью готовы. Они получили высококачественное оборудование для сбора биометрических данных и также для выдачи биометрических документов. Все это оборудование прошло опытную эксплуатацию, тестирование и полностью готово. Гражданин Республики Беларусь у нас будет получать идентификационную карту, которая будет действовать внутри страны. Она будет выдаваться с 14 лет в обязательном порядке гражданину, а до 14 лет – по желанию законных представителей, то бишь родителей.

В МВД рассказали, как белорусы смогут получить биометрический паспорт и сколько он будет стоить

Приходит гражданин в подразделение по гражданству и миграции, предоставляет свой паспорт, у него снимают отпечатки пальцев, фотографируют, полностью вся процедура проходит. И после этого ему выдают идентификационную карту. Как я сказал, она будет обязательной. По стоимости предполагается, что детям до 14 лет она будет выдаваться бесплатно. Пенсионерам и инвалидам она будет стоить одну базовую величину, всем остальным гражданам  полторы. Получает гражданин ID-карту, и, если ему необходимо выезжать за границу, тогда ему необходимо будет получить биометрический паспорт. Предполагаемая стоимость для инвалидов, пенсионеров и детей до 14 лет будет полторы базовые величины. Для всех остальных  две базовые величины.

В МВД рассказали, как белорусы смогут получить биометрический паспорт и сколько он будет стоить


Новые документы максимально защищены, так что вероятность их подделки практически сведена к нулю. Еще один бонус: граждане могут иметь сразу два биометрических паспорта. Это оценят те, кто часто выезжает за рубеж. Например, для получения визы можно будет первый паспорт подать в одно посольство, а второй  в другое.

В Беларуси в первом полугодии 2021-го начнут выдавать биометрические паспорта. Надо ли сразу менять обычный? (Читайте здесь).

Люди в материале: Павел Хрищенович

 
 
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Новости Беларуси. Беларусь готовится важному для всех нас событию. Их пока еще не выдают, но все готово. Массовая выдача биометрических документов начнется сразу...
 
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