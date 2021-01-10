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Формулировка дня. Как в Москве понимают необходимость участия белорусской оппозиции в реформе Конституции
10.01.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин шлет сигнал Минску.
Константин Затулин, фото ria.ru
— Я думаю, что истина должна найтись где-то посередине. Необходимо участие и действующей власти, и оппозиции для того, чтобы придать любому конституционному процессу видимость законности, —
Таким образом депутат Госдумы прокомментировал заявления Алескандра Лукашенко и Светланы Тихановской о перспективах конституционной реформы.
— Противоречий нет, хотя мы понимаем, что речь идет о разных процедурах. Только Лукашенко не утверждал, что оно будет принимать конституцию. Он ничего также не говорил о своем участии. Что касается Тихановской, то она выражает свои надежды на то, что Лукашенко не будет кандидатом. Пока в вопросе о правке конституции оппозиция и власть Беларуси идут параллельно, между собой диалога не предусматривают, — считает Затулин.
По его словам «власть вынуждена идти на эти изменения под давлением оппозиции, но признавать ее в качестве участника дискуссии она не собирается».
Принимать конституцию, по мнению Затулина, чтобы ее восприняли, «нужно всенародным образом»:
— Тема конституции возникла в связи с необходимостью перезагрузки в демократической системе Беларуси после всего происшедшего. Вот эта перезагрузка может состояться в результате принятия конституции или внеочередных выборов. Будет ли в них принимать участие Лукашенко или нет, это вопрос доверия между властью и оппозицией. Он не хочет никакого сокращения своих сроков, никаких новых выборов, но он вынужден двигаться в этом направлении, в том числе и под влиянием России.
Напомним, что 10 января Лукашенко
В Беларуси может быть принята только одна новая Конституция — народная. Писать и обсуждать ее будет народ,
Свежий сигнал из Москвы пришел вслед за призывом главы РПЦ
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Формулировка дня. Как в Москве понимают необходимость участия белорусской оппозиции в реформе Конституции
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин шлет сигнал Минску.
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