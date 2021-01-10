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«Эти валенки носят даже в Австралии». Как белорусы возрождают древнее шаповальное ремесло
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Ехать в Дрибин за сюжетом о валенках хотелось в морозный день, чтобы лично убедиться в справедливости слухов – в столице шаповалов до сих пор каждый пятый житель в холодный сезон носит валенки. Но выпросить у капризной погоды снега в день съемок не удалось, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Дрибин встретил нас плюсовой температурой и пасмурным небом. Хмурое настроение «развалял» в пух и прах мастер по шаповальному искусству Владимир Осиповский. Его теплому ремеслу уже больше десяти лет. Секреты дела он передает местной детворе, которая приходит к нему на кружок в музей.
– Ваше ремесло приятное на ощупь?
В руках мастера дрибинское золото превращается в теплую обувь. Секреты валяния Владимиру открыла мама. Сегодня его шерстяную обувь носят даже на другом континенте, в Австралии. Авторские валенки от дрибинского мастера «ходят» по дорогам Англии и Италии.
Уникальные валенки от Владимира можно смело называть экопродуктом, ведь для изготовления обуви он использует немытую шерсть. Такую просто обожает моль, поэтому валенки нужно тщательно от нее прятать. Также тщательно шаповалы в прошлом веке прятали от чужих глаз свою уникальную дрибинскую технологию валяния. Чтобы сохранить ее в секрете, придумали даже свой язык – катрушницкий лемезень. Сегодня им владеют единицы – потомки шаповалов минувших столетий.
Владимир Осиповский:
Юлия Мычка, корреспондент:
Обанкротить современных шаповалов не смогли даже теплые зимы. Заказы все равно поступают. Местные мастера уверены, что такая обувь никогда не выйдет из моды.
Владимир Осиповский:
Татьяна Черепович, научный сотрудник Дрибинского историко-этнографического музея:
Не мокрому, а сухому валянию Татьяна Михайловна обучает сегодня всех желающих. Под ее руководством цветная шерсть в руках новичков превращается в эксклюзивные вещи.
Сегодня на мастер-классе мы сделаем игрушку собственными руками, которую вы сможете забрать с собой и украсить свою елочку.
Олеся и Таисия Дикевич, участницы мастер-класса по сухому валянию:
Я делала маленькую елочную игрушку, подарю работу моей учительнице.
Анастасия Илбовникова, участница мастер-класса по сухому валянию:
Чтобы молодое поколение не забывало ремесло своих предков, не валяло дурака, а умело валять не только валенки, в музее занимаются возрождением промысла. Такие навыки со временем могут пригодиться и для своего бизнеса, ведь хороший шаповал всегда заработает себе на хлеб.
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Новости Беларуси. Ехать в Дрибин за сюжетом о валенках хотелось в морозный день, чтобы лично убедиться в справедливости слухов – в столице шаповалов до сих пор...
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