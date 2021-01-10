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«Эти валенки носят даже в Австралии». Как белорусы возрождают древнее шаповальное ремесло

10.01.2021 21:21 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Ехать в Дрибин за сюжетом о валенках хотелось в морозный день, чтобы лично убедиться в справедливости слухов  в столице шаповалов до сих пор каждый пятый житель в холодный сезон носит валенки. Но выпросить у капризной погоды снега в день съемок не удалось, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Эти валенки носят даже в Австралии». Как белорусы возрождают древнее шаповальное ремесло

Дрибин встретил нас плюсовой температурой и пасмурным небом. Хмурое настроение «развалял» в пух и прах мастер по шаповальному искусству Владимир Осиповский. Его теплому ремеслу уже больше десяти лет. Секреты дела он передает местной детворе, которая приходит к нему на кружок в музей.

«Эти валенки носят даже в Австралии». Как белорусы возрождают древнее шаповальное ремесло

Ваше ремесло приятное на ощупь?
На ощупь приятное, потому что шерсть нежная, она считается дрибинским золотом.

«Эти валенки носят даже в Австралии». Как белорусы возрождают древнее шаповальное ремесло

В руках мастера дрибинское золото превращается в теплую обувь. Секреты валяния Владимиру открыла мама. Сегодня его шерстяную обувь носят даже на другом континенте, в Австралии. Авторские валенки от дрибинского мастера «ходят» по дорогам Англии и Италии.

«Эти валенки носят даже в Австралии». Как белорусы возрождают древнее шаповальное ремесло


Владимир Осиповский, мастер-шаповал Дрибинского историко-этнографического музея:
Самые маленькие вот такие, а самые большие делал в Мстиславский район лет 12 назад человеку из охраны природы при Президенте. 33 сантиметра ступня, я не знаю, это 50 или 51 размер.

«Эти валенки носят даже в Австралии». Как белорусы возрождают древнее шаповальное ремесло

Уникальные валенки от Владимира можно смело называть экопродуктом, ведь для изготовления обуви он использует немытую шерсть. Такую просто обожает моль, поэтому валенки нужно тщательно от нее прятать. Также тщательно шаповалы в прошлом веке прятали от чужих глаз свою уникальную дрибинскую технологию валяния. Чтобы сохранить ее в секрете, придумали даже свой язык – катрушницкий лемезень. Сегодня им владеют единицы потомки шаповалов минувших столетий.

«Эти валенки носят даже в Австралии». Как белорусы возрождают древнее шаповальное ремесло

Владимир Осиповский:
Свои секреты никто не понимал. Даже в семье бывало такое, что жена не понимала этот язык, муж занимался промыслом. 
Даже жене боялись секреты передавать?
Жена просто не владела этим языком.

«Эти валенки носят даже в Австралии». Как белорусы возрождают древнее шаповальное ремесло

Юлия Мычка, корреспондент:
В былые времена валенки считались большой роскошью, такую обувь могли себе позволить только зажиточные люди. И валенки даже передавали по наследству.

«Эти валенки носят даже в Австралии». Как белорусы возрождают древнее шаповальное ремесло

Обанкротить современных шаповалов не смогли даже теплые зимы. Заказы все равно поступают. Местные мастера уверены, что такая обувь никогда не выйдет из моды.

«Эти валенки носят даже в Австралии». Как белорусы возрождают древнее шаповальное ремесло

Владимир Осиповский:
Наши прадедушки и прабабушки носили, они были очень мудрые. Сейчас нанотехнологии, но здоровье нигде не купишь ни за какие деньги.

«Эти валенки носят даже в Австралии». Как белорусы возрождают древнее шаповальное ремесло

Татьяна Черепович, научный сотрудник Дрибинского историко-этнографического музея:
Валенки на протяжении всей моей жизни существуют со мной. Я с шаповальством знакома с детства, потому что у меня отец был шаповалом. Я видела, как к нему приходили люди, приносили шерсть. Из этой шерсти он изготавливал валенки. И он разрешал нам, маленьким деткам, похлопать по этому плястику шерсти и видеть результат своего труда.

«Эти валенки носят даже в Австралии». Как белорусы возрождают древнее шаповальное ремесло

Не мокрому, а сухому валянию Татьяна Михайловна обучает сегодня всех желающих. Под ее руководством цветная шерсть в руках новичков превращается в эксклюзивные вещи.

«Эти валенки носят даже в Австралии». Как белорусы возрождают древнее шаповальное ремесло

Сегодня на мастер-классе мы сделаем игрушку собственными руками, которую вы сможете забрать с собой и украсить свою елочку.

«Эти валенки носят даже в Австралии». Как белорусы возрождают древнее шаповальное ремесло

Олеся и Таисия Дикевич, участницы мастер-класса по сухому валянию:
Посетить мастер-класс нас впечатлили наши родственники, приехавшие из Казахстана. Они были удивлены изделиями из шерсти и соломы. Такого там нет, в Казахстане. Может, где-то и развивается такое ремесло, но там, где проживают мои родственники, нет. И мы с ребенком посетили мастер-класс для того, чтобы изготовить новогодние игрушки, и, скорее всего, мы по почте им вышлем, они будут очень довольны.

«Эти валенки носят даже в Австралии». Как белорусы возрождают древнее шаповальное ремесло

Я делала маленькую елочную игрушку, подарю работу моей учительнице.

«Эти валенки носят даже в Австралии». Как белорусы возрождают древнее шаповальное ремесло

Анастасия Илбовникова, участница мастер-класса по сухому валянию:
Меня вообще попросила подруга, взяла меня с собой, и мы с ней пошли сюда. У меня вообще к этому душа не лежит, поэтому я была немножко против, но она меня уговорила. В итоге я пришла, и мне понравилось очень.

«Эти валенки носят даже в Австралии». Как белорусы возрождают древнее шаповальное ремесло

Чтобы молодое поколение не забывало ремесло своих предков, не валяло дурака, а умело валять не только валенки, в музее занимаются возрождением промысла. Такие навыки со временем могут пригодиться и для своего бизнеса, ведь хороший шаповал всегда заработает себе на хлеб.
Люди в материале: Владимир Осиповский, Татьяна Черепович, Таисия Дикевич, Олеся Дикевич, Анастасия Илбовникова, Юлия Мычка

 
 
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Новости Беларуси. Ехать в Дрибин за сюжетом о валенках хотелось в морозный день, чтобы лично убедиться в справедливости слухов – в столице шаповалов до сих пор...
 
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