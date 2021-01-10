В Казахстане протестуют против выборов в парламент, уже десятки задержанных









DW . Об этом сообщает





"В районе площади Республики в Алматы задержаны не менее 30 активистов", - пишет издание.





Кроме того, десятки других демонстрантов, призывающих к бойкоту парламентских выборов, находятся в окружении силовиков.





Указано, что активистов задерживали на подходах к площади, на перекрестках и отправляли их в автозаки.





Акцию протеста организовала незарегистрированная оппозиционная Демократическая партия Казахстана во главе с Жанболатом Мамаем и движением "Оян, Казахстан" (Проснись, Казахстан). По их мнению, выборы в нижнюю палату парламента и местные выборы являются нелегитимными.





Митингующие скандируют "Бойкот!".







