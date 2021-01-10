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В Казахстане протестуют против выборов в парламент, уже десятки задержанных

10.01.2021 21:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Казахстане протестуют против выборов в парламент. Людей задерживали на улицах и отправляли в автозаки.



Об этом сообщает DW.

"В районе площади Республики в Алматы задержаны не менее 30 активистов", - пишет издание.
 

Кроме того, десятки других демонстрантов, призывающих к бойкоту парламентских выборов, находятся в окружении силовиков.

Указано, что активистов задерживали на подходах к площади, на перекрестках и отправляли их в автозаки.

Акцию протеста организовала незарегистрированная оппозиционная Демократическая партия Казахстана во главе с Жанболатом Мамаем и движением "Оян, Казахстан" (Проснись, Казахстан). По их мнению, выборы в нижнюю палату парламента и местные выборы являются нелегитимными.

Митингующие скандируют "Бойкот!".
 
 
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В Казахстане протестуют против выборов в парламент. Людей задерживали на улицах и отправляли в автозаки.
 
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