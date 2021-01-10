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Карбалевич: «Судя по всему, Лукашенко пришел к выводу, что протест он подавил»

10.01.2021 21:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

— Наконец Лукашенко более точно раскрыл свои планы, — пишет Валерий Карбалевич.




В интервью программе «Действующие лица с Найлей Аскер-заде на телеканале «Россия-1» он заявил, что проект новой Конституции Беларуси может быть готов к концу 2021-го, а затем будет проведен референдум, на котором граждане решат его судьбу.

Это заявление означает, что весь проект, вся кампания конституционной реформы спускается на тормозах. Полагаю, схема примерно такая. К концу года будет готов только проект Конституции.

Думаю, целый 2022 год будет отведен на «всенародное обсуждение» этого документа. В 2023 году можно будет провести референдум. Утвержденная Конституция вступит в силу с 2025 года. То есть под конец, как считает Лукашенко, его нынешней президентской каденции и перед моментом новых выборов.
 
Сама идея конституционной реформы появилась в информационном пространстве с подачи Москвы в августе. Она должна была сыграть роль пряника для возбужденного общества, стать шагом к компромиссу. Мол, хотите перемен — вот вам перемены. Говорите, что у нас здесь диктатура, так вот новая Конституция ограничит полномочия президента, увеличит полномочия других органов власти, в частности парламента.

Государственные СМИ намекали, что, возможно, будет введена пропорциональная система выборов, отменена смертная казнь и др.

То есть обещали шаг к демократии, чтобы показать, что сама власть готова к переменам, поэтому не нужно выходить на улицу с протестом.

Причем, по оценкам российских экспертов, Лукашенко обещал Путину провести эту реформу в течение нескольких месяцев, полугода. 17 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу RTVI заявил:

«Как сказал белорусский лидер, после конституционной реформы он будет готов объявить досрочно парламентские и президентские выборы. Это предложение показывает рамки, в которых вполне возможен национальный диалог».

Судя по всему, сейчас Лукашенко пришел к выводу, что протест он подавил, взял ситуацию в стране под контроль. Поэтому потребность в каком-то прянике исчезла. И свои обещания Кремлю можно отбросить. А к 2023 году ситуация совсем успокоится, тогда можно будет даже и референдум провести. О досрочных выборах сейчас вообще речи нет.
 
И сейчас конституционная реформа отброшена далеко, за горизонт времени, становится неким призраком, как коммунизм в советские времена.

Это планы Лукашенко. Но есть же еще и белорусский народ, кото й в последние месяцы проснулся и заявил о себе как о субъекте политики. Согласится ли он с этими планами?
 
 
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— Наконец Лукашенко более точно раскрыл свои планы, — пишет Валерий Карбалевич.
 
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