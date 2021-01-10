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«Подано около 1500 заявлений на строительство квартир». Как планируют застраивать города-спутники в 2021 году?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Семьи – в каждый дом. В Минске подводят итоги года, в том числе и по объемам жилой застройки, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Всего в столице введено более 600 тысяч квадратных метров жилья. Тенденцией последних годов можно считать наличие обширных жилых зон и развитие надлежащей инфраструктуры.
Анастасия Кончиц, корреспондент:
Один дом уже ввели в эксплуатацию. Начали строительство еще трех. Такую застройку специалисты единогласно считают перспективной. И столице легче дышать, и ключи от новенькой квартиры может получить каждый. Тем более квадратный метр будет дешевле, чем в Минске.
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«Подано около 1500 заявлений на строительство квартир». Как планируют застраивать города-спутники в 2021 году?
Новости Беларуси. Семьи – в каждый дом. В Минске подводят итоги года, в том числе и по объемам жилой застройки, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Всего в...
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