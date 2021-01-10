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«Подано около 1500 заявлений на строительство квартир». Как планируют застраивать города-спутники в 2021 году?

10.01.2021 21:39 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Семьи  в каждый дом. В Минске подводят итоги года, в том числе и по объемам жилой застройки, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Всего в столице введено более 600 тысяч квадратных метров жилья. Тенденцией последних годов можно считать наличие обширных жилых зон и развитие надлежащей инфраструктуры.

«Подано около 1500 заявлений на строительство квартир». Как планируют застраивать города-спутники в 2021 году?

Анастасия Кончиц, корреспондент:
Строительство комфортного жилья по-прежнему остается одним из приоритетных направлений в развитии города. Ежегодно возводится около 600 тысяч квадратных метров. Председатель Мингорисполкома недавно отмечал, что в ближайшем будущем такие объемы постараются сохранить. Но акцент немного сместится. Приоритет  развитию за счет городов-спутников.

«Подано около 1500 заявлений на строительство квартир». Как планируют застраивать города-спутники в 2021 году?


Как говорится, Минск не резиновый. Поэтому активно сейчас застраиваются Смолевичи. Там для минчан, желающих обзавестись собственной квартирой, выделили целый квартал. Всего предусмотрено строительство 19 многоэтажек, а это больше 2000 квартир.

«Подано около 1500 заявлений на строительство квартир». Как планируют застраивать города-спутники в 2021 году?

Один дом уже ввели в эксплуатацию. Начали строительство еще трех. Такую застройку специалисты единогласно считают перспективной. И столице легче дышать, и ключи от новенькой квартиры может получить каждый. Тем более квадратный метр будет дешевле, чем в Минске.

«Подано около 1500 заявлений на строительство квартир». Как планируют застраивать города-спутники в 2021 году?


Денис Никитин, заместитель председателя комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома:
На сегодняшний день подано около 1500 заявлений на строительство квартир в данных домах. Также хочется отметить, что при строительстве жилья в городах-спутниках, в тех же Смолевичах, гражданам предоставляется государственная поддержка в рамках Указа главы государства № 240.

Десять тысяч квартир и социальные объекты. Как будут застраивать столицу в 2021 году? Подробности здесь.

Люди в материале: Денис Никитин, Анастасия Кончиц

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Семьи – в каждый дом. В Минске подводят итоги года, в том числе и по объемам жилой застройки, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Всего в...
 
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