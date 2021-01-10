Источник материала: Хартия'97

Оппоненты Жапарова отказались признать итоги выборов 10.01.2021, 21:27

В Кыргызстане прошли выборы президента.

Ряд кандидатов в президенты Кыргызстана, в том числе занявший второе место Адахан Мадумаров, заявили журналистам, что не признают итоги выборов.

По предварительным данным с автоматических считывающих урн, после обработки 95 процентов бюллетеней победу в первом туре одерживает бывший и.о. президента Садыр Жапаров с 79 процентами голосов. У Мадумарова менее семи процентов.

"Я не признаю итоги выборов", — процитировало политика информагентство 24.kg.

Как заявил Мадумаров, зафиксированы нарушения, связанные с электронными данными с участков для голосования, и "специалисты в самое ближайшее время раскроют суть и сущность всего, что происходило".

Как сообщали в ЦИК страны, поступило более 40 обращений о возможных нарушениях. Глава комиссии Нуржан Шайлдабекова сообщила на пресс-конференции, что все жалобы будут рассмотрены в установленном законом порядке "и уже только потом можно будет однозначно утверждать", повлияли ли возможные нарушения на ход выборов.

Одновременно с президентскими выборами в республике прошел референдум по выбору формы правления. По предварительным результатам, более 80 процентов кыргызстанцев предпочли президентскую форму правления парламентской.

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