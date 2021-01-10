ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Мечтали, чтобы у дочерей были свои комнаты. Многодетная семья получила новую квартиру после шести лет ожидания

10.01.2021 21:57 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Получение ключей  всегда значимое событие. Семья Мироненко этого Нового года ждала с особым нетерпением, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Праздник они отметили уже в новенькой квартире. Обширные жилые площади в современной многоэтажке ждали шесть лет.

Мечтали, чтобы у дочерей были свои комнаты. Многодетная семья получила новую квартиру после шести лет ожидания

Мечтали о действительно большой квартире для большой семьи, чтобы у каждой из трех дочерей была своя комната и свое личное пространство. Перед праздником оставалось только все как следует украсить. Как минимум новая елка и настроение были.

Мечтали, чтобы у дочерей были свои комнаты. Многодетная семья получила новую квартиру после шести лет ожидания

Елена Мироненко:
Ожидание чего-то нового, очень большого, хорошего, яркого. Тут красиво, особенно проспект Притыцкого. Мы даже не ожидали, что будет настолько красиво, поэтому рады. Все по расположению для нас, даже по тем же магазинам, по школе – все нормально, все в шаговой доступности.

Мечтали, чтобы у дочерей были свои комнаты. Многодетная семья получила новую квартиру после шести лет ожидания


По поводу переезда было много переживаний: как будет житься в квартире, освоятся ли в новом районе девочки. Но все прошло замечательно. Елена и Валерий с улыбкой признаются: даже с ремонтом почти справились. Остались только последние штрихи для создания уюта. Семья для них всегда была на первом месте. Чтобы помнить, откуда и куда идет род, даже составили свое семейное древо.

Мечтали, чтобы у дочерей были свои комнаты. Многодетная семья получила новую квартиру после шести лет ожидания

Валерий Мироненко:
Все начиналось с того, что мой дядя, Павлюченко Иван Тимофеевич, составил такую родословную. Мои друзья, коллеги предложили нарисовать все это в масле на холсте. Мы все это перенесли на холст. От бабули с 1790 года все это начиналось и дошло до восьмого поколения, нас.

Мечтали, чтобы у дочерей были свои комнаты. Многодетная семья получила новую квартиру после шести лет ожидания

Валерий и Елена  это мы с супругой. И дети: Анна, старшая, Арина и Алиса. Все это дядя мой составил, и перенесли на холст. Естественно, когда у дочек уже родится пополнение, мы этот холст увеличим уже.

Мечтали, чтобы у дочерей были свои комнаты. Многодетная семья получила новую квартиру после шести лет ожидания


А со следующим увеличением семьи можно будет подумать и об увеличении жилых площадей. Тем более что в городе для этого стараются создавать все условия.

«Подано около 1500 заявлений на строительство квартир». Как планируют застраивать города-спутники в 2021 году? Читайте далее.

Люди в материале: Елена Мироненко, Валерий Мироненко, Анастасия Кончиц

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Получение ключей – всегда значимое событие. Семья Мироненко этого Нового года ждала с особым нетерпением, сообщили в программе «Неделя» на СТВ....
 
Новости дня
Новости разные
 
Ученые выяснили, с хорошей или плохой новости нужно начинать
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by