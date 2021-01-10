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Мечтали, чтобы у дочерей были свои комнаты. Многодетная семья получила новую квартиру после шести лет ожидания
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Получение ключей – всегда значимое событие. Семья Мироненко этого Нового года ждала с особым нетерпением, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Праздник они отметили уже в новенькой квартире. Обширные жилые площади в современной многоэтажке ждали шесть лет.
Мечтали о действительно большой квартире для большой семьи, чтобы у каждой из трех дочерей была своя комната и свое личное пространство. Перед праздником оставалось только все как следует украсить. Как минимум новая елка и настроение были.
Елена Мироненко:
Валерий Мироненко:
Валерий и Елена – это мы с супругой. И дети: Анна, старшая, Арина и Алиса. Все это дядя мой составил, и перенесли на холст. Естественно, когда у дочек уже родится пополнение, мы этот холст увеличим уже.
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Мечтали, чтобы у дочерей были свои комнаты. Многодетная семья получила новую квартиру после шести лет ожидания
Новости Беларуси. Получение ключей – всегда значимое событие. Семья Мироненко этого Нового года ждала с особым нетерпением, сообщили в программе «Неделя» на СТВ....
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