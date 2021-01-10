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Приезд Лукашенко в БНТУ был неожиданностью? Рассказывает профессор Сардаров

10.01.2021 22:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Армен Сардаров, доктор архитектуры, профессор, рассказал о неожиданной встрече с Президентом и о важности работы выпускников БНТУ.

Вадим Щеглов, ведущий:
А правда, что, когда вы праздновали юбилей, Президент приехал. Приезд Президента был для всех неожиданностью полной?

Приезд Лукашенко в БНТУ был неожиданностью? Рассказывает профессор Сардаров

Армен Сардаров, доктор архитектуры, профессор:
Это абсолютная правда, потому что мы, работники университета, целый год готовились к празднику. Накануне вопросы были: а как это пройдет, как само празднование? Задавали вопросы. Не было тогда слов, что глава государства нас посетит, поэтому когда он вошел в зал, то это было совершенно неожиданно. Это было импровизационно и, конечно, на людей воздействовало очень сильно.

Приезд Лукашенко в БНТУ был неожиданностью? Рассказывает профессор Сардаров

Вадим Щеглов:
А что лично вы запомнили из выступления Президента?

Приезд Лукашенко в БНТУ был неожиданностью? Рассказывает профессор Сардаров

Армен Сардаров:
Я лично считаю, что он подчеркнул значение традиций, значение преемственности – очень важно. Подчеркнул значение образования. БНТУ – это, прямо скажем, один из фундаментов страны, потому что наш производственный потенциал, строительный потенциал держится на выпускниках. Что говорить об этом? Об этом было сказано, я думаю, что это очень важная вещь. Именно понимание этого, осознание. Во-первых, конечно, те, кто учился, те, кто работал, мы воспринимаем все равно через конкретных людей, личностей – это естественно. Но в государственном что ли смысле – это часть нашей белорусской истории. Причем очень серьезная, причем часть, которая смогла донести сейчас идею нашей независимости. Я думаю, что это все понимают и все знают. Когда мы видим автомобили, когда мы видим трактора, когда мы видим станки, когда мы видим дома, которые поднимаются. Мы же понимаем, что это наши люди, наши выпускники создали. Это создано их трудом, умом, чувствами, поэтому я думаю, что это бесконечно важно.

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Люди в материале: Александр Лукашенко, Армен Сардаров, Вадим Щеглов

 
 
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Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Армен Сардаров, доктор архитектуры, профессор, рассказал о неожиданной встрече с Президентом и о важности работы...
 
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