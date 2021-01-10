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«Не стесняйся, поруководи страной». Посмотрите, как выглядит телефон, который стоит в кабинете у Александра Лукашенко

10.01.2021 22:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью журналистке телеканала «Россия 1» Наиле Аскер-заде в авторской программе «Действующие лица».  

Наиля Аскер-заде:  
Покажите, пожалуйста, телефоны.  

Александр Лукашенко:   
А, телефоны вам показать. Садись.  

Наиля Аскер-заде:   
Да я постою.  

Александр Лукашенко:   
Нет, садись в кресло, и ты все рассмотришь.  

«Не стесняйся, поруководи страной». Посмотрите, как выглядит телефон, который стоит в кабинете у Александра Лукашенко

Наиля Аскер-заде:   
Можно?  

Александр Лукашенко:  
Так, Коль, платок дай. Садись, садись. Управляй страной. Будешь и отвечать.

Наиля Аскер-заде:   
А с Путиным вы тоже по этому телефону разговариваете?  

Александр Лукашенко:  
Да, снимаешь трубку, нажимаешь номер, коммутатор меня соединяет. Снимай трубку и звони. Давай-давай, не стесняйся, поруководи страной.  

Наиля Аскер-заде:   
Нет, нет, нет. Это такая ответственность, вы что.  

«Не стесняйся, поруководи страной». Посмотрите, как выглядит телефон, который стоит в кабинете у Александра Лукашенко

Александр Лукашенко:
Нажимай, вот в центре видишь – секретарь? Нажимай. Нет, не снимай, пусть лежит.  

Наиля Аскер-заде:   
А, все, понятно.  

Александр Лукашенко:   
Говори, что ты хотела. Ну, хочешь Путина – наберут сейчас Путина.  

Наиля Аскер-заде:   
Зачем отвлекать его работы?  

Александр Лукашенко:   
А, ну тогда скажи, что это проверка связи.  

«Не стесняйся, поруководи страной». Посмотрите, как выглядит телефон, который стоит в кабинете у Александра Лукашенко

Наиля Аскер-заде:   
Прошу прощения, это проверка связи. То есть по этому телефону вы разговариваете с Путиным, да?  

Александр Лукашенко:   
Да, по любому из четырех.  

Наиля Аскер-заде:   
А на повышенных тонах были разговоры?  

Александр Лукашенко:
Ну, а зачем же нам по телефону на повышенных тонах разговаривать? Нет.

Наиля Аскер-заде:
Взаимопонимание в основном?   

Александр Лукашенко:   
Ну, по телефону же не повышают тон. У нас не принято это между главами государств. Вообще это не очень. Но с Путиным вообще-то мы можем – с единственным человеком – поспорить, там даже как-то поссориться, поругаться, упрекнуть друг друга. Это только с близкими людьми возможно, а так нет.  

«Не стесняйся, поруководи страной». Посмотрите, как выглядит телефон, который стоит в кабинете у Александра Лукашенко

Наиля Аскер-заде:   
А с европейцами или американцами когда в последний раз общались?  

Александр Лукашенко:   
В этом году вряд ли… да, точно, разговор был.  

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Люди в материале: Александр Лукашенко, Наиля Аскер-заде, Владимир Путин

 
 
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Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью журналистке телеканала «Россия 1» Наиле Аскер-заде в авторской программе «Действующие...
 
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