«Не стесняйся, поруководи страной». Посмотрите, как выглядит телефон, который стоит в кабинете у Александра Лукашенко

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью журналистке телеканала «Россия 1» Наиле Аскер-заде в авторской программе «Действующие лица».

Наиля Аскер-заде:

Покажите, пожалуйста, телефоны.

Александр Лукашенко:

А, телефоны вам показать. Садись.

Наиля Аскер-заде:

Да я постою.

Александр Лукашенко:

Нет, садись в кресло, и ты все рассмотришь.





Наиля Аскер-заде:

Можно?

Александр Лукашенко:

Так, Коль, платок дай. Садись, садись. Управляй страной. Будешь и отвечать.

Наиля Аскер-заде:

А с Путиным вы тоже по этому телефону разговариваете?

Александр Лукашенко:

Да, снимаешь трубку, нажимаешь номер, коммутатор меня соединяет. Снимай трубку и звони. Давай-давай, не стесняйся, поруководи страной.

Наиля Аскер-заде:

Нет, нет, нет. Это такая ответственность, вы что.





Александр Лукашенко:

Нажимай, вот в центре видишь – секретарь? Нажимай. Нет, не снимай, пусть лежит.

Наиля Аскер-заде:

А, все, понятно.

Александр Лукашенко:

Говори, что ты хотела. Ну, хочешь Путина – наберут сейчас Путина.

Наиля Аскер-заде:

Зачем отвлекать его работы?

Александр Лукашенко:

А, ну тогда скажи, что это проверка связи.





Наиля Аскер-заде:

Прошу прощения, это проверка связи. То есть по этому телефону вы разговариваете с Путиным, да?

Александр Лукашенко:

Да, по любому из четырех.

Наиля Аскер-заде:

А на повышенных тонах были разговоры?

Александр Лукашенко:

Ну, а зачем же нам по телефону на повышенных тонах разговаривать? Нет.

Наиля Аскер-заде:

Взаимопонимание в основном?

Александр Лукашенко:

Ну, по телефону же не повышают тон. У нас не принято это между главами государств. Вообще это не очень. Но с Путиным вообще-то мы можем – с единственным человеком – поспорить, там даже как-то поссориться, поругаться, упрекнуть друг друга. Это только с близкими людьми возможно, а так нет.





Наиля Аскер-заде:

А с европейцами или американцами когда в последний раз общались?

Александр Лукашенко:

В этом году вряд ли… да, точно, разговор был.

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