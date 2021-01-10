«Вы строгий отец?» Александр Лукашенко рассказал, доходило ли дело до ремня в воспитании младшего сына

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью журналистке телеканала «Россия 1» Наиле Аскер-заде в авторской программе «Действующие лица».





Наиля Аскер-заде:

Вы строгий отец?

Александр Лукашенко:

В принципе, да.





Наиля Аскер-заде:

До ремня доходило дело?

Александр Лукашенко:

Нет, до ремня не доходило. Где-то тут меньший… А, вот он, напротив меня стоит. Что под руки иногда попадет – иногда только, в исключительных случаях. Я сторонник того, чтобы дети воспитывались на примере родителей.





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