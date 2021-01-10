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«Вы строгий отец?» Александр Лукашенко рассказал, доходило ли дело до ремня в воспитании младшего сына

10.01.2021 22:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью журналистке телеканала «Россия 1» Наиле Аскер-заде в авторской программе «Действующие лица».

«Вы строгий отец?» Александр Лукашенко рассказал, доходило ли дело до ремня в воспитании младшего сына

Наиля Аскер-заде:
Вы строгий отец?

Александр Лукашенко:
В принципе, да.

«Вы строгий отец?» Александр Лукашенко рассказал, доходило ли дело до ремня в воспитании младшего сына

Наиля Аскер-заде:
До ремня доходило дело?

Александр Лукашенко:
Нет, до ремня не доходило. Где-то тут меньший… А, вот он, напротив меня стоит. Что под руки иногда попадет – иногда только, в исключительных случаях. Я сторонник того, чтобы дети воспитывались на примере родителей.

«Вы строгий отец?» Александр Лукашенко рассказал, доходило ли дело до ремня в воспитании младшего сына

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Люди в материале: Александр Лукашенко, Николай Лукашенко, Наиля Аскер-заде

 
 
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Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью журналистке телеканала «Россия 1» Наиле Аскер-заде в авторской программе «Действующие...
 
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