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Николай Лукашенко дает отцу советы и иногда с ним не соглашается

10.01.2021 22:33 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Младший сын Александра Лукашенко Николай заявил, что не собирается быть политиком.

Николай Лукашенко дает отцу советы и иногда с ним не соглашается
Николай Лукашенко и Наиля Аскер-заде. Фото Пул Первого

Заниматься политикой профессионально желания нет, сказал Лукашенко-младший, присутствовавший на интервью отца журналистке телеканала «Россия-1» Наиле Аскер-заде. Он считает, что ситуация уже не изменится, но добавил, что «отдохнуть от этого уже невозможно».

Сын Лукашенко рассказал о взаимоотношениях с отцом: «Конечно, у нас есть конкуренция. И конфликтные ситуации есть, но мы их эффективно решаем».

Он признался, что дает отцу советы. «Это воспринимается всегда по-разному, — отметил он. — Из-за того, что мы очень схожие личности, оба сильных характера, мы воспринимаем это не всегда гладко, но я уверен, что, несмотря на внешнюю эмоциональную окраску, мы прислушиваемся друг к другу».

По словам сына, он иногда говорит, что отец не прав, но это не делает его оппозиционером.

По словам Александра Лукашенко, они с Николаем дома «постоянно обсуждают» политику, иногда на повышенных тонах.

«У него своя точка зрения, — отметил Лукашенко-старший. — Правой стороной мозга я понимаю, что он имеет, не просто имеет право на свою точку зрения, он разбирается, в чем-то прав, особенно вот сейчас».

 
 
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Младший сын Александра Лукашенко Николай заявил, что не собирается быть политиком.
 
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