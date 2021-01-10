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Николай Лукашенко дает отцу советы и иногда с ним не соглашается
Источник материала: Навiны
Младший сын Александра Лукашенко Николай заявил, что не собирается быть политиком.
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Сын Лукашенко рассказал о взаимоотношениях с отцом: «Конечно, у нас есть конкуренция. И конфликтные ситуации есть, но мы их эффективно решаем».
Он признался, что дает отцу советы. «Это воспринимается всегда по-разному, — отметил он. — Из-за того, что мы очень схожие личности, оба сильных характера, мы воспринимаем это не всегда гладко, но я уверен, что, несмотря на внешнюю эмоциональную окраску, мы прислушиваемся друг к другу».
По словам сына, он иногда говорит, что отец не прав, но это не делает его оппозиционером.
По словам Александра Лукашенко, они с Николаем дома «постоянно обсуждают» политику, иногда на повышенных тонах.
«У него своя точка зрения, — отметил Лукашенко-старший. — Правой стороной мозга я понимаю, что он имеет, не просто имеет право на свою точку зрения, он разбирается, в чем-то прав, особенно вот сейчас».
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Младший сын Александра Лукашенко Николай заявил, что не собирается быть политиком.
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