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Лукашенко не держит зла «на Володю Зеленского»

10.01.2021 22:33 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Беларусь готова возобновить отношения с Украиной, несмотря на то, что Киев вслед за ЕС и США не признал результаты белорусских президентских выборов. Об этом Александр Лукашенко заявил в интервью журналистке телеканала «Россия-1» Наиле Аскер-заде.

Лукашенко не держит зла «на Володю Зеленского»

«Я зла не держу на Володю Зеленского, — заявил Лукашенко. — Я его понимаю: по молодости где-то чего-то сказал. Но это же не значит, что ты должен все время на него смотреть, понимая, что происходит, и на него обижаться или злиться».

По мнению Лукашенко, недружественные заявления украинских официальных лиц в отношении Минска объясняются трудным положением, в котором находится Украина.

«Заявить они заявили, но отношения у нас добрые, украинский народ к белорусам относится очень хорошо, мы к ним — еще лучше», — сказал он, добавив, что экономическое сотрудничество между Беларусью и Украиной продолжает развиваться.

«То есть, мы базис не разрушили и не разрушаем. И даже если нужно где-то чего-то для России и для Украины, мы становимся и в экономике посредниками», — утверждает Лукашенко.

При этом он признал, что политические отношения между Киевом и Минском практически заморожены. «Застыли пока на этом этапе, мы не имеем контактов никаких, кроме посольств», — отметил он.

Лукашенко готов возобновить контакты с президентом Украины Зеленским. «Я бы косо на него не смотрел — снисходительно, косо, с презрением — никогда. Молодой человек, молодой президент. Обучаемый человек, я думаю. Я уверен в этом, он же здравый, нормальный человек», — сказал Лукашенко.

Однако инициативу для возобновления отношений должна проявить украинская сторона, добавил он.

 
Теги: Минск
 
 
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Беларусь готова возобновить отношения с Украиной, несмотря на то, что Киев вслед за ЕС и США не признал результаты белорусских президентских выборов. Об этом...
 
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