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Александр Лукашенко о ЧМ по хоккею: оснований для того, чтобы не прошёл, на миллиметр даже нет. Это будет позор полный

10.01.2021 23:09 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью журналистке телеканала «Россия 1» Наиле Аскер-заде в авторской программе «Действующие лица».

Наиля Аскер-заде:
А как вы считаете, все-таки чемпионат мира по хоккею все-таки пройдет в Минске? Есть шанс?

Александр Лукашенко:
Мы особо не паримся. Пройдет – пройдет, не пройдет – не пройдет. Но оснований для того, чтобы он не прошел, на миллиметр даже нет. Это будет позор полный. Мы готовы хоть завтра чемпионат мира проводить. Арены готовы, вот тренировочная, это канадская площадка.

Александр Лукашенко о ЧМ по хоккею: оснований для того, чтобы не прошёл, на миллиметр даже нет. Это будет позор полный

Александр Лукашенко: 
Ну все, нам выходить. Ну что? Терпи. Все, мы ее оставляем здесь, пока не научим играть. Она уже клюшку как автомат взяла.

Александр Лукашенко о ЧМ по хоккею: оснований для того, чтобы не прошёл, на миллиметр даже нет. Это будет позор полный

Наиля Аскер-заде:
Мне страшно уже.

Александр Лукашенко:
Слушай, забила! 3:0. Молодец, с чувством выполненного долга. Вот в этом и суть обучения.

Александр Лукашенко о ЧМ по хоккею: оснований для того, чтобы не прошёл, на миллиметр даже нет. Это будет позор полный

Наиля Аскер-заде:
А вы Николая так же воспитываете?

Александр Лукашенко:
Конечно. Ты его не знаешь. Он умеет все: стрелять, водить, играть, бежать. Лыжи, конечно.

Александр Лукашенко о ЧМ по хоккею: оснований для того, чтобы не прошёл, на миллиметр даже нет. Это будет позор полный

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Люди в материале: Александр Лукашенко, Наиля Аскер-заде

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью журналистке телеканала «Россия 1» Наиле Аскер-заде в авторской программе «Действующие...
 
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