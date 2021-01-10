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«Мы дни рождения свои не отмечаем». Как Александр Лукашенко с сыном проводит праздники?

10.01.2021 23:27 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью журналистке телеканала «Россия 1» Наиле Аскер-заде в авторской программе «Действующие лица».

«Мы дни рождения свои не отмечаем». Как Александр Лукашенко с сыном проводит праздники?

Наиля Аскер-заде:
А у вас в семье есть проблемы отцов и детей?

Александр Лукашенко:
Наверное, как и везде. У сыновей с отцом не то чтобы какая-то конкуренция, а всегда есть, что у одного такая точка зрения, он подрастает – какая-то другая точка зрения. Всегда искрит.

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Наиля Аскер-заде:
А что скажет Николай? У вас есть конкуренция?

Николай Лукашенко:
Конечно, у нас есть конкуренция и конфликтные ситуации есть, но мы их эффективно решаем.

«Мы дни рождения свои не отмечаем». Как Александр Лукашенко с сыном проводит праздники?

Наиля Аскер-заде:
А вы даете папе советы?

Николай Лукашенко:
Естественно.

Александр Лукашенко:
Еще и не только мне. Эйсмонт тоже.

Наиля Аскер-заде:
И как это воспринимается?

Николай Лукашенко:
Это воспринимается всегда по-разному из-за того, что мы очень схожие личности. Оба сильных характера и воспринимаем это не всегда гладко. Но я уверен, что, несмотря на внешнюю эмоциональную окраску, мы прислушиваемся друг к другу.

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Наиля Аскер-заде:
У вас же даты рождения практически совпадают.

Александр Лукашенко:
День в день.

Николай Лукашенко:
30 августа у отца, и у меня – 31-го.

«Мы дни рождения свои не отмечаем». Как Александр Лукашенко с сыном проводит праздники?

Наиля Аскер-заде:
Отмечаете?

Николай Лукашенко:
Нет, мы договорились, что мы дни рождения свои не отмечаем, нам так проще.

Александр Лукашенко:
У нас вообще заведено с ним, мы вообще праздники не празднуем.

Наиля Аскер-заде:
А как же Новый год?

Александр Лукашенко:
Никогда. Я как Президент считаю, что кто-то в стране в такие большие праздники должен быть трезвым.

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Люди в материале: Александр Лукашенко, Николай Лукашенко, Наиля Аскер-заде

 
 
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Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью журналистке телеканала «Россия 1» Наиле Аскер-заде в авторской программе «Действующие...
 
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