«Мы дни рождения свои не отмечаем». Как Александр Лукашенко с сыном проводит праздники?

Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью журналистке телеканала «Россия 1» Наиле Аскер-заде в авторской программе «Действующие лица».
Наиля Аскер-заде:
А у вас в семье есть проблемы отцов и детей?
Александр Лукашенко:
Наверное, как и везде. У сыновей с отцом не то чтобы какая-то конкуренция, а всегда есть, что у одного такая точка зрения, он подрастает – какая-то другая точка зрения. Всегда искрит.
Наиля Аскер-заде:
А что скажет Николай? У вас есть конкуренция?
Николай Лукашенко:
Конечно, у нас есть конкуренция и конфликтные ситуации есть, но мы их эффективно решаем.
Наиля Аскер-заде:
А вы даете папе советы?
Николай Лукашенко:
Естественно.
Александр Лукашенко:
Еще и не только мне. Эйсмонт тоже.
Наиля Аскер-заде:
И как это воспринимается?
Николай Лукашенко:
Это воспринимается всегда по-разному из-за того, что мы очень схожие личности. Оба сильных характера и воспринимаем это не всегда гладко. Но я уверен, что, несмотря на внешнюю эмоциональную окраску, мы прислушиваемся друг к другу.