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Президент Беларуси ответил российской журналистке на вопросы об изменениях в Конституцию и референдуме

10.01.2021 23:27 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью журналистке телеканала «Россия 1» Наиле Аскер-заде в авторской программе «Действующие лица».

Наиля Аскер-заде:
На середину февраля намечено Всебелорусское народное собрание, будут внесены поправки в Конституцию. В чем они будут заключаться?

Александр Лукашенко:
Поправки в Конституцию, может быть, если делегаты будут готовы к этому, будут обозначены, а внесение их будет исключительно на референдуме.

Президент Беларуси ответил российской журналистке на вопросы об изменениях в Конституцию и референдуме

Наиля Аскер-заде:
Когда может состояться референдум?

Александр Лукашенко:
Мы объявим на Всебелорусском народном собрании. Думаю, в течение года мы сможем разработать проект новой Конституции. И думаю, что к концу будущего года проект новой Конституции будет готов. И тогда на референдуме люди определят, быть новой Конституции или не быть.

Президент Беларуси ответил российской журналистке на вопросы об изменениях в Конституцию и референдуме

Наиля Аскер-заде:
А что принципиально нового будет в этой Конституции? Приоткройте завесу тайны.

Александр Лукашенко:
Нет, я не могу сейчас ее приоткрыть, потому что до конца не сформированы основные предложения по изменению, во-первых. Во-вторых, я обозначал некоторые: о перераспределении полномочий, о партийном строительстве. Это политические вопросы. В экономике мы оставим предложение, чтобы у нас было социально ориентированное государство.

Президент Беларуси ответил российской журналистке на вопросы об изменениях в Конституцию и референдуме

Наиля Аскер-заде:
То есть решение будет обязательно принимать именно народ на референдуме.

Александр Лукашенко:  
Только народ. В Конституции записано, что об изменениях, о которых я сказал, ни парламент, ни Президент, никто их не может принять.

Президент Беларуси ответил российской журналистке на вопросы об изменениях в Конституцию и референдуме

Наиля Аскер-заде:
Вы жесткий руководитель?

Александр Лукашенко:
Да, жесткий.

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Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью журналистке телеканала «Россия 1» Наиле Аскер-заде в авторской программе «Действующие...
 
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