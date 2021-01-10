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Александр Лукашенко о встрече в СИЗО КГБ: я понял, какая была бы Беларусь, если бы они пришли к власти

10.01.2021 23:27 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью журналистке телеканала «Россия 1» Наиле Аскер-заде в авторской программе «Действующие лица».

В начале октября Лукашенко встретился с арестованными оппозиционерами в СИЗО. Таким образом белорусский Президент дал понять, что услышал призывы начать диалог с протестующими. Встреча длилась почти четыре часа. Но представителя штаба Виктора Бабарико Марии Колесниковой на ней не было. А Сергею Тихановскому после этой встречи разрешили позвонить жене.

Александр Лукашенко о встрече в СИЗО КГБ: я понял, какая была бы Беларусь, если бы они пришли к власти

Наиля Аскер-заде:
Ну вот Сергей, ее муж, ей по телефону говорил, что надо действовать жестче. Не жалеете, что позволили им поговорить?

Александр Лукашенко:
Нет, нет, я рад. Вот видите, даже вы это запомнили. Просто по-человечески это немыслимо. Человек под следствием, ему разрешают позвонить, а он вот таким образом высказался. Это его характеризует. И я рад, что многие, в том числе вы, не последний человек в России, а влияющий на мнение и формирующий его в России, увидели этого человека.

Александр Лукашенко о встрече в СИЗО КГБ: я понял, какая была бы Беларусь, если бы они пришли к власти

Наиля Аскер-заде:
А вы не жалеете, что пошли на встречу с заключенными оппозиционерами?

Александр Лукашенко:
Абсолютно нет.

Наиля Аскер-заде:
А зачем вам это нужно было?

Александр Лукашенко:
Я увидел людей – ну, вы же меня в России до сих пор подталкиваете, давайте с оппозицией, особенно ваше либеральное крыло – вот и я поговорил. Но потом вы сразу начали меня обсуждать и смеяться надо мной. А зря. Я увидел людей, которые хотели быть у власти, стремились прийти к власти. Я их выслушал. Я понял, какая была бы Беларусь, если бы они пришли к власти. Ну и многое, многое другое. Я тем самым продемонстрировал, что мы можем вести диалог с кем угодно, если этого кто-то хочет.

Александр Лукашенко о встрече в СИЗО КГБ: я понял, какая была бы Беларусь, если бы они пришли к власти

Наиля Аскер-заде:
А Мария Колесникова – когда над ней будет суд и будет ли это открытый процесс или закрытый?

Александр Лукашенко:
Колесникова – это кто? А, это кто через границу с этими ребятами пыталась уехать, да не выехала? Понятия не имею. Следствие идет, я даже не занимаюсь этим. Вот честно, не знаю.

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Люди в материале: Александр Лукашенко, Наиля Аскер-заде, Светлана Тихановская, Сергей Тихановский, Мария Колесникова

 
 
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Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью журналистке телеканала «Россия 1» Наиле Аскер-заде в авторской программе «Действующие...
 
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