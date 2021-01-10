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Александр Лукашенко о встрече в СИЗО КГБ: я понял, какая была бы Беларусь, если бы они пришли к власти
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью журналистке телеканала «Россия 1» Наиле Аскер-заде в авторской программе «Действующие лица».
В начале октября Лукашенко встретился с арестованными оппозиционерами в СИЗО. Таким образом белорусский Президент дал понять, что услышал призывы начать диалог с протестующими. Встреча длилась почти четыре часа. Но представителя штаба Виктора Бабарико Марии Колесниковой на ней не было. А Сергею Тихановскому после этой встречи разрешили позвонить жене.
Наиля Аскер-заде:
Александр Лукашенко:
Наиля Аскер-заде:
Александр Лукашенко:
Наиля Аскер-заде:
Александр Лукашенко:
Наиля Аскер-заде:
Александр Лукашенко:
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Александр Лукашенко о встрече в СИЗО КГБ: я понял, какая была бы Беларусь, если бы они пришли к власти
Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью журналистке телеканала «Россия 1» Наиле Аскер-заде в авторской программе «Действующие...
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