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«Я знаю, какое будет определение». Александр Лукашенко о том, как будет называться эпоха его президентства

10.01.2021 23:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью журналистке телеканала «Россия 1» Наиле Аскер-заде в авторской программе «Действующие лица».

Наиля Аскер-заде:
Вы считаете, что политический кризис завершился? Или его вообще не было?

«Я знаю, какое будет определение». Александр Лукашенко о том, как будет называться эпоха его президентства

Александр Лукашенко:
После каждых выборов у нас такой кризис. Он связан с политикой, но всегда в основе лежит – один из столпов, если можно так выразиться – экономика. Если у нас будет нормально экономика развиваться, хотя бы как в этом году, нам ни будущий, ни 2023, ни 2025 годы не страшны.

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Наиля Аскер-заде:
Когда будут говорить про эпоху Лукашенко, какое определение вы хотите, чтобы давали?

«Я знаю, какое будет определение». Александр Лукашенко о том, как будет называться эпоха его президентства

Александр Лукашенко:
Эпоха Лукашенко, я даже не хочу, я знаю, как будет и какое будет определение. Эпоха Лукашенко – это эпоха стабильности, мира и справедливости.

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Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью журналистке телеканала «Россия 1» Наиле Аскер-заде в авторской программе «Действующие...
 
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