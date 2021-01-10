Александр Лукашенко: если Европа и кто-то ещё, желающие нас отключить от SWIFT, хотят получить проблемы, они их могут получить

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью журналистке телеканала «Россия 1» Наиле Аскер-заде в авторской программе «Действующие лица».

Наиля Аскер-заде:

Звучат призывы к отключению Беларуси от SWIFT. Как считаете, при каких условиях это может произойти? Или все это разговоры?





Александр Лукашенко:

Ну, если Европа и кто-то еще, желающие нас отключить от SWIFT... Россию отключить от SWIFT есть еще больше желающих. Так вот, если они хотят получить проблемы себе в связи с этим, они их могут получить.

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