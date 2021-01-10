«Это ещё такую даму надо найти». Николай Лукашенко рассказал о своей личной жизни

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью журналистке телеканала «Россия 1» Наиле Аскер-заде в авторской программе «Действующие лица».

Наиля Аскер-заде:

А сейчас какие интересы? Спорт или еще, может быть, какие-то хобби?

Николай Лукашенко:

Конечно же, хоккей, общее занятие спортом, музыка, наверное, тоже крупное мое занятие. Я играю на фортепиано седьмой год.





Александр Лукашенко:

Будет фортепиано – он тебе изобразит Рахманинова. Там у нас камень преткновения. Коля: «Ну, Рахманинов!»

Наиля Аскер-заде:

Для вас или, может быть, для дамы сердца?

Александр Лукашенко:

Ну, это еще такую даму надо найти, которая бы Рахманинова любила.

Наиля Аскер-заде:

Не встретили еще?

Николай Лукашенко:

Нет, не встречал. Для дамы сердца есть другой репертуар.





Наиля Аскер-заде:

Все, сейчас все телезрительницы примкнут к экранам. Какой репертуар для дамы сердца?

Александр Лукашенко:

Вот я тоже не знаю.

Николай Лукашенко:

Более романтической направленности.

Александр Лукашенко:

«Мурка».

Наиля Аскер-заде:

Это у вас, в ваши времена была «Мурка».

Александр Лукашенко:

Почему – в наши? Это в твои «Мурка», в мои не было. Почему я говорю «Мурка»? Вот, соберутся там компанией, бывают же разные люди, спортсмены…





Наиля Аскер-заде:

Александр Григорьевич, вы не даете с сыном вашим поговорить.

Александр Лукашенко:

Нет, я тебе конкретизирую. Ему: «Коль, ну, «Мурку» давай», а он это терпеть не может. Слух у него хороший.

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