ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Это ещё такую даму надо найти». Николай Лукашенко рассказал о своей личной жизни

10.01.2021 23:45 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью журналистке телеканала «Россия 1» Наиле Аскер-заде в авторской программе «Действующие лица».

Наиля Аскер-заде:
А сейчас какие интересы? Спорт или еще, может быть, какие-то хобби?

Николай Лукашенко:
Конечно же, хоккей, общее занятие спортом, музыка, наверное, тоже крупное мое занятие. Я играю на фортепиано седьмой год.

«Это ещё такую даму надо найти». Николай Лукашенко рассказал о своей личной жизни

Александр Лукашенко:
Будет фортепиано – он тебе изобразит Рахманинова. Там у нас камень преткновения. Коля: «Ну, Рахманинов!»

Наиля Аскер-заде:
Для вас или, может быть, для дамы сердца?

Александр Лукашенко:
Ну, это еще такую даму надо найти, которая бы Рахманинова любила.

Наиля Аскер-заде:
Не встретили еще?

Николай Лукашенко:
Нет, не встречал. Для дамы сердца есть другой репертуар.

«Это ещё такую даму надо найти». Николай Лукашенко рассказал о своей личной жизни

Наиля Аскер-заде:
Все, сейчас все телезрительницы примкнут к экранам. Какой репертуар для дамы сердца?

Александр Лукашенко:
Вот я тоже не знаю.

Николай Лукашенко:
Более романтической направленности.

Александр Лукашенко:
«Мурка».

Наиля Аскер-заде:
Это у вас, в ваши времена была «Мурка».

Александр Лукашенко:
Почему – в наши? Это в твои «Мурка», в мои не было. Почему я говорю «Мурка»? Вот, соберутся там компанией, бывают же разные люди, спортсмены…

«Это ещё такую даму надо найти». Николай Лукашенко рассказал о своей личной жизни

Наиля Аскер-заде:
Александр Григорьевич, вы не даете с сыном вашим поговорить.

Александр Лукашенко:
Нет, я тебе конкретизирую. Ему: «Коль, ну, «Мурку» давай», а он это терпеть не может. Слух у него хороший.

Читайте также:

«Мы дни рождения свои не отмечаем». Как Александр Лукашенко с сыном проводит праздники?

«Кем бы вы хотели стать?» Вот, что ответил Николай Лукашенко на этот вопрос

Какие недостатки есть в жизни сына Президента? Рассказал Николай Лукашенко

Люди в материале: Александр Лукашенко, Николай Лукашенко, Наиля Аскер-заде

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью журналистке телеканала «Россия 1» Наиле Аскер-заде в авторской программе «Действующие...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Мы дни рождения свои не отмечаем». Как Александр Лукашенко с сыном проводит праздники?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by