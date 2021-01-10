«С чувством надежды». Какие цели Александр Лукашенко ставит на следующую пятилетку?

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью журналистке телеканала «Россия 1» Наиле Аскер-заде в авторской программе «Действующие лица».

Наиля Аскер-заде:

С какими чувствами вы провожаете этот год и какие цели ставите на следующий?

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Александр Лукашенко:

С чувством надежды провожаем год, а цели у нас большие, потому что это конец пятилетки. Перед нами новая пятилетка – надо ее спланировать и решить те проблемы и вопросы, которые будут определены на Всебелорусском народном собрании.

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