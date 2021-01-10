В Беларуси подняли НДС на некоторые кондитерские изделия. Что должно подорожать

Источник материала: Tut.by

С 1 января в Беларуси повысили НДС на некоторые продовольственные товары при их продаже и ввозе в страну. Изменения предусмотрены обновленным Налоговым кодексом. В Министерства по налогам и сборам рассказали , на какие кондитерские товары подняли налог.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Unsplash.com

«С 1 января 2021 отдельные позиции продовольственных товаров при их реализации на территории Республики Беларусь, при их ввозе на территорию Республики Беларусь облагаются НДС по ставке в размере 20% вместо ранее применявшейся ставки НДС в размере 10%», — отмечают в МНС.

В Беларуси до этого года хлеб и мучные кондитерские изделия в целом облагались НДС в 10%. Только на некоторые позиции, в том числе на чипсы и снеки, был налог в 20%

С этого года НДС в 20% облагаются помимо чипсов и снеков также сладкое сухое печенье, кексы, вафли, вафельные трубочки, рулеты, вафельные пластины, рисовая и соевая бумага.

Как и на лекарства , медизделия и товары для детей, так и на продовольственные товары, которые были в розничной сети на 1 января, до начала февраля надо включить в их стоимость возросший НДС. То есть с февраля в магазинах должны вырасти цены в том числе на печенье и вафли. Но есть вероятность, что торговые сети не полностью рост НДС переложат на покупателей, а возьмут часть расходов на себя за счет сокращения торговой наценки.

Какое еще продовольствие оставили под НДС в 10%, а какое — убрали

Как мы раньше писали , с 1 января подняли НДС на продовольственные и детские товары, которые ввозятся в Беларусь, с 10% до 20%. При этом на некоторые товары, как детские, так и продовольствие, НДС по-прежнему будет на уровне 10%, их список есть в обновленном Налоговом кодексе. Из продовольственных товаров такая ставка теперь применяется к социально значимым. А из детских товаров ставка в 10%, как планировалось, будет на те, которые входят в состав потребительской корзины для семьи из четырех человек.

К примеру, из продовольствия ставка НДС в 10% среди прочего осталась на мясо и пищевые мясные субпродукты, молоко и молочную продукцию, рыбу (включая филе и другое мясо рыбы — живая, свежая, охлажденная, мороженая), репчатый лук, подсолнечное масло, томаты, рапсовое масло, готовые продукты из мяса (кроме деликатесных), хлеб, макароны. То есть на эти товары цены из-за НДС не вырастут, только если под влиянием других факторов (к примеру, повышение цен со стороны производителей или поставщиков). Но нужно учитывать, что государство устанавливает для социально значимых товаров «потолок» по росту стоимости.

В 2021 году в списке продовольственных товаров, на ввоз и продажу которых распространяется НДС в 10%, не значатся такие позиции, как морские и другие водоросли, натуральный мед, маргарин, пекарные дрожжи, кондитерские изделия из сахара, готовая или консервированная рыба, отруби, маслосемена и продукты их переработки (шроты, жмыхи), готовые пищевые продукты для детей раннего возраста (расфасованные для розничной продажи), сорбит, продукты переработки овощей (фруктов, орехов или прочих частей растений), фруктоза химически чистая, безалкогольные напитки на основе березового сока (до 3 литров), негазированные безалкогольные напитки (до 3 литров, с массовой долей фруктового или ягодного сока не менее 10% или овощного сока не менее 40%). То есть эти и другие исключенные из перечня товары должны подорожать.

Напомним, с 1 января в Беларуси заработал обновленный Налоговый кодекс. Среди изменений — отменили льготы по подоходному налогу для айтишников, ввели транспортный налог и отвязали его от техосмотра, пересмотрели ставки налогов для сдающих в аренду квартиры, дачи, гаражи и парковочные места, подняли налог на прибыль для операторов электросвязи и сотовой связи. Местным властям разрешили ввести сбор за выезд за границу на машине. Для владельцев агроусадеб и ремесленников подняли подоходный налог.