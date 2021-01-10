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Глава МИД Финляндии: Будет издевательством играть в стране, где Лукашенко использует ЧМ для укрепления своей власти

11.01.2021 06:11 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Глава МИД Финляндии: Будет издевательством играть в стране, где Лукашенко использует ЧМ для укрепления своей власти

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  • 10.01.2021, 22:42
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Глава МИД Финляндии: Будет издевательством играть в стране, где Лукашенко использует ЧМ для укрепления своей власти

Пекка Хаависто поделился мнением о проведении чемпионата мира по хоккею в Минске.

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто поделился мнением о проведении чемпионата мира по хоккею в Минске, передает «Трибуна».

«В этих условиях будет издевательством играть в хоккей в стране, где Александр Лукашенко использует чемпионат мира для укрепления своей власти в период серьезных нарушений прав человека.

Я разговаривал вчера поздно вечером с министром иностранных дел Чехии. Он заявил, что у него такая же позиция. Я обсуждал этот вопрос с министром иностранных дел Германии Хайко Мааса и вместе со словацким министром иностранных дел. Я, вероятно, еще поговорю с министром иностранных дел Латвии.

Да, не следует смешивать спорт и политику, но, когда дело касается прав человека, мой собственный опыт показывает, что спортивное сообщество весьма чутко относится к вопросам прав человека. Было бы важно, чтобы это отразилось и на этой ситуации.

Конечно, решение принимают сами спортсмены и спортивные федерации, но мне было бы очень грустно, если ЧМ в Беларуси будет использован для укрепления власти Лукашенко. Я также думал о роли спонсоров, как внутренних, так и европейских. Неужели они хотят, чтобы их логотипы появились в Беларуси в таком контексте? Не думаю, что это хорошо и для спонсоров», – сказал Хаависто.

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Теги: Минск
 
 
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Пекка Хаависто поделился мнением о проведении чемпионата мира по хоккею в Минске.
 
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