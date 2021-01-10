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В Крыму пересохло водохранилище, которое обеспечивало жителей Симферополя водой
Источник материала: Хартия'97
В Крыму пересохло водохранилище, которое обеспечивало жителей Симферополя водой
В оккупированном Крыму происходит настоящая катастрофа с пресной водой.
Одно за одним пересыхают водоемы и водохранилища. Недавно пересохло Аянское водохранилище, которое поставляло воду жителям Симферополя, передает
Об этом рассказал Анатолий Штефан на своей странице в Facebook. Он также опубликовал соответствующее видео.
"Оккупированный Крым, Аянское водохранилище, которое снабжает водой Симферополь, пересохло. Родная гавань она такая - с привкусом сухости во рту", - написал Анатолий.
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В оккупированном Крыму происходит настоящая катастрофа с пресной водой.
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