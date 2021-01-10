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Минчане почтили память Александра Тарайковского
Источник материала: Хартия'97
Минчане почтили память Александра Тарайковского
Сегодня пять месяцев со дня убийства лукашистами Героя.
Минчане почтили память Героя Беларуси Александра Тарайковского.
Акция памяти прошла возле Центрального исполкома на улице Мельникайте в Минске.
Видео опубликовал телеграм-канал
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Сегодня пять месяцев со дня убийства лукашистами Героя.
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