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Трамп посетит границу с Мексикой, чтобы отметить завершение строительства стены

11.01.2021 06:11 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Трамп посетит границу с Мексикой, чтобы отметить завершение строительства стены

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  • 10.01.2021, 22:05
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Трамп посетит границу с Мексикой, чтобы отметить завершение строительства стены

В последние дни пребывания в Белом доме президент США стремится подчеркнуть достижения своей администрации.

Президент США Дональд Трамп во вторник посетит участок границы с Мексикой, чтобы обратить внимание на работу по строительству стены, проделанную его администрацией, сообщил в субботу Белый дом, передает «Голос Америки».

Трамп приедет в город Аламо, штат Техас. Он отметит завершение строительства 640-километровой стены и усилия своей администрации по реформированию иммиграционной системы, которую Белый дом называл неисправной.

Во время предвыборной кампании 2016 года Трамп уделял большое внимание намерению возвести стену. Он также обещал, что за нее заплатит Мексика, однако строительство было оплачено американскими налогоплательщиками.

Хотя большая часть стены представляет собой невысокие барьеры, за короткое время, в основном за последний год, по инициативе государства были построены сотни километров заграждения, достигающего 9 метров в высоту.

Администрация уделяла первостепенное внимание районам, где стену можно было построить быстро.

Вероятно, визит станет первым появлением президента на публике после того, как он обратился к своим сторонникам, которые после этого отправились на захват Капитолия. В последние дни своего президентства Трамп стремится подчеркнуть достижения своей администрации.

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В последние дни пребывания в Белом доме президент США стремится подчеркнуть достижения своей администрации.
 
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