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Супергерои удивляют пациентов детской больницы – видео
11.01.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Для больных детей, находящихся в педиатрическом отделении больницы Сан-Паоло в Милане, организовали приятный сюрприз.
Капитан Америка, Человек-паук, Халк, Железный человек, Бэтмен и Шрек фактически упали с крыши. Медперсонал и посетители больницы аплодировали шоу стоя.
Герои мультфильмов и комиксов поприветствовали маленьких пациентов из окон палат, а некоторые даже вошли в педиатрическое отделение и подарили маленьким пациентам подарки.
За масками супергероев на самом деле скрывались техники компании по обслуживанию и ремонту зданий и небоскребов.
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Маленьким пациентам итальянской больницы устроили сюрприз – их навестили супергерои. Смотрите на видео, как персонажи мультфильмов и комиксов "упали" с крыши.
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