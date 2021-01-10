Супергерои удивляют пациентов детской больницы – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Для больных детей, находящихся в педиатрическом отделении больницы Сан-Паоло в Милане, организовали приятный сюрприз.

Капитан Америка, Человек-паук, Халк, Железный человек, Бэтмен и Шрек фактически упали с крыши. Медперсонал и посетители больницы аплодировали шоу стоя.

Герои мультфильмов и комиксов поприветствовали маленьких пациентов из окон палат, а некоторые даже вошли в педиатрическое отделение и подарили маленьким пациентам подарки.

За масками супергероев на самом деле скрывались техники компании по обслуживанию и ремонту зданий и небоскребов.