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Супергерои удивляют пациентов детской больницы – видео

11.01.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Для больных детей, находящихся в педиатрическом отделении больницы Сан-Паоло в Милане, организовали приятный сюрприз.

Facebook / Александр Мелешко
Посмотрите, как супергерои мыли окна в детском онкоцентре – видео

Капитан Америка, Человек-паук, Халк, Железный человек, Бэтмен и Шрек фактически упали с крыши. Медперсонал и посетители больницы аплодировали шоу стоя.

Герои мультфильмов и комиксов поприветствовали маленьких пациентов из окон палат, а некоторые даже вошли в педиатрическое отделение и подарили маленьким пациентам подарки.

За масками супергероев на самом деле скрывались техники компании по обслуживанию и ремонту зданий и небоскребов.

 
 
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Маленьким пациентам итальянской больницы устроили сюрприз – их навестили супергерои. Смотрите на видео, как персонажи мультфильмов и комиксов "упали" с крыши.
 
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