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Консультации ВОЗ по разрешению "Спутника V" при ЧС пройдут в январе

11.01.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 янв - Sputnik. Первые экспертные консультации Всемирной организации здравоохранения по разрешению для использования при чрезвычайных обстоятельствах вакцины "Спутник V" пройдут в двадцатых числах января, заявил советник министра здравоохранения России Сергей Глаголев в эфире канала "Россия 1".

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Ранее помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщал, что включение в список вакцин для использования в чрезвычайных ситуациях ВОЗ упрощает регистрацию вакцины в иностранных государствах, а также открывает возможности к поставкам вакцины в рамках международных программ лекарственного обеспечения под эгидой ООН, в том числе, по линии ВОЗ и ЮНЕСКО.

"Спутник V" – препарат для профилактики COVID-19. Минздрав России зарегистрировал его в середине августа. Вакцина создана в Центре имени Гамалеи. Позднее в Росси была зарегистрирована еще одна вакцина – "ЭпиВакКорона"

 
Теги: Минск
 
 
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Включение в список вакцин для использования в чрезвычайных ситуациях ВОЗ упрощает регистрацию вакцины в иностранных государствах.
 
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