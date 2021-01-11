«Это действительно так, я не шучу». С чего начинается рабочий день Президента?

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью журналистке телеканала «Россия 1» Наиле Аскер-заде в авторской программе «Действующие лица».

Наиля Аскер-заде:

В Беларуси, да и в России, вас называют батькой. Вам это нравится?

Александр Лукашенко:

Ну я и есть батька. Нравится или не нравится – батька и батька, я привык к этому.





Наиля Аскер-заде:

Во сколько у вас начинается рабочий день?

Александр Лукашенко:

У Президента нет начала рабочего дня и нет окончания его. Это действительно так, я не шучу. Потому что бывает, иногда сутки приходится работать в острые периоды. Ну, честно говоря, не так много в президентской жизни острых таких периодов.





Наиля Аскер-заде:

В этом году были?

Александр Лукашенко:

Ты же знаешь, у нас все протестуны ходили по улицам по выходным, поэтому и выходных не было, если уж так откровенно говорить. Ну, а по поводу моего рабочего дня: я очень рано просыпаюсь, это старая привычка.





Наиля Аскер-заде:

С петухами?

Александр Лукашенко:

Может, даже и раньше. И часто, если не удается под утро уснуть, я беру что-то, пишу там или тезисы какие-то набрасываю. Ну а потом, если удастся, вздремнуть час-полчаса до шести. В шесть я просыпаюсь, в полшестого, и на зарядку.

Наиля Аскер-заде:

На свежем воздухе?





Александр Лукашенко:

В основном да. Я не люблю никакого фитнеса, я не отношусь к этим людям – качкам этим, как у нас их называют. Я игровик, я люблю игровые виды спорта – я футболист по профессии, с детства. Но потом коленный сустав травмировал в 10-м классе, а дало о себе знать уже в возрасте. Поэтому занимаюсь иногда хоккеем.

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