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«А вот там я совсем малыш». Показываем фото из личного архива Александра Лукашенко

11.01.2021 06:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью журналистке телеканала «Россия 1» Наиле Аскер-заде в авторской программе «Действующие лица».  

«А вот там я совсем малыш». Показываем фото из личного архива Александра Лукашенко

«А вот там я совсем малыш». Показываем фото из личного архива Александра Лукашенко

«А вот там я совсем малыш». Показываем фото из личного архива Александра Лукашенко

Александр Лукашенко:  
Это в университете – слева.  

«А вот там я совсем малыш». Показываем фото из личного архива Александра Лукашенко

Наиля Аскер-заде:  
Еще студент.  

Александр Лукашенко:
Ну да, мне было тогда 18-19 лет. Может… нет, 20 не было. А вот там я совсем малыш, на велосипеде.

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«А вот там я совсем малыш». Показываем фото из личного архива Александра Лукашенко

Наиля Аскер-заде:  
А сейчас не катаетесь на велосипеде?  

Александр Лукашенко:  
Очень часто. Если есть желание, можем на велотреке прокатиться. Тут я стреляю, это погранвойска.  

«А вот там я совсем малыш». Показываем фото из личного архива Александра Лукашенко

Наиля Аскер-заде:  
Стреляете хорошо?  

Александр Лукашенко:
Ну, попадаю. Иногда.

«А вот там я совсем малыш». Показываем фото из личного архива Александра Лукашенко

«А вот там я совсем малыш». Показываем фото из личного архива Александра Лукашенко

«А вот там я совсем малыш». Показываем фото из личного архива Александра Лукашенко

«А вот там я совсем малыш». Показываем фото из личного архива Александра Лукашенко

«А вот там я совсем малыш». Показываем фото из личного архива Александра Лукашенко

«А вот там я совсем малыш». Показываем фото из личного архива Александра Лукашенко

«А вот там я совсем малыш». Показываем фото из личного архива Александра Лукашенко

«А вот там я совсем малыш». Показываем фото из личного архива Александра Лукашенко

«А вот там я совсем малыш». Показываем фото из личного архива Александра Лукашенко

«А вот там я совсем малыш». Показываем фото из личного архива Александра Лукашенко

«А вот там я совсем малыш». Показываем фото из личного архива Александра Лукашенко

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Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью журналистке телеканала «Россия 1» Наиле Аскер-заде в авторской программе «Действующие...
 
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