«А вот там я совсем малыш». Показываем фото из личного архива Александра Лукашенко

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью журналистке телеканала «Россия 1» Наиле Аскер-заде в авторской программе «Действующие лица».













Александр Лукашенко:

Это в университете – слева.





Наиля Аскер-заде:

Еще студент.

Александр Лукашенко:

Ну да, мне было тогда 18-19 лет. Может… нет, 20 не было. А вот там я совсем малыш, на велосипеде.

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Наиля Аскер-заде:

А сейчас не катаетесь на велосипеде?

Александр Лукашенко:

Очень часто. Если есть желание, можем на велотреке прокатиться. Тут я стреляю, это погранвойска.





Наиля Аскер-заде:

Стреляете хорошо?

Александр Лукашенко:

Ну, попадаю. Иногда.













































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