«Даже трамвай, троллейбус». Сколько лет Александр Лукашенко за рулём?

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью журналистке телеканала «Россия 1» Наиле Аскер-заде в авторской программе «Действующие лица».

Александр Лукашенко:

Поехали?

Наиля Аскер-заде:

Да.

Александр Лукашенко:

Ты не боишься?

Наиля Аскер-заде:

Я? Ну, конечно, президент меня никогда не возил.

Александр Лукашенко:

Ну…

Наиля Аскер-заде:

Вот такой, как вы, со стажем.

Александр Лукашенко:

Понятно, я у тебя первый. Все, едем.





Наиля Аскер-заде:

Часто удается за руль садиться?

Александр Лукашенко:

Я постоянно. Вот три дня я езжу на тренировки – и вот на этом автомобиле. Я сам вожу. Ну я же, в шутку говорю, родился в автомобиле. Первый мой опыт был – это трактор, МТЗ 50-й.

Наиля Аскер-заде:

А у вас есть права на вождение в каких категориях?

Александр Лукашенко:

Все. Даже трамвай, троллейбус.

Наиля Аскер-заде:

А какой у вас стаж?

Александр Лукашенко:

Ну, в принципе, за рулем я с 8-го класса.

Наиля Аскер-заде:

Но без прав еще.





Александр Лукашенко:

Автомобиль мой – ГАЗ-51 – первый.

Наиля Аскер-заде:

То есть водительский стаж у вас больше, чем президентский?

Александр Лукашенко:

Намного, почти в два раза.

Наиля Аскер-заде:

Но президентский тоже немаленький, 26 лет.

Александр Лукашенко:

Четверть века, считай.

Наиля Аскер-заде:

Не устали?

Александр Лукашенко:

Ты знаешь, человек привыкает ко всему. Президент – это белка в колесе, остановиться невозможно. Вот колесо вертится – ты бежишь, бежишь, бежишь, наверное, пока, как в народе говорят, не скопытишься, не упадешь. Поэтому привыкаешь и такого ощущения, что вот «ах, устал, все, не хочу, ухожу» и так далее... может, это и так, если бы ты думал об этом. Но об этом не думаешь.

Я очень не люблю командировки.





Наиля Аскер-заде:

Не любите?

Александр Лукашенко:

Допустим, если в Китай лететь – далеко – тяжело переношу.

Наиля Аскер-заде:

Зато для Николая это интересный опыт.

Александр Лукашенко:

Ну он уже… Опыт у него колоссальный. Он увидел во всех проявлениях эту работу.

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