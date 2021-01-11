ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Александр Лукашенко: «Я не таю никакой обиды и злобы на Володю Зеленского»

11.01.2021 06:03 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью журналистке телеканала «Россия 1» Наиле Аскер-заде в авторской программе «Действующие лица».

Александр Лукашенко: «Я не таю никакой обиды и злобы на Володю Зеленского»

Наиля Аскер-заде:
В следующий раз, наверное, встреча в «нормандском формате» уже будет не в Минске?

Александр Лукашенко:
Точно, наверное, не в Минске. Мы же недемократическая страна уже. Есть грубая пословица, я ее боюсь в эфире говорить.

«Предлагали всё, но ели сало». Чем Александр Лукашенко угощал Путина, Меркель и Порошенко?

Наиля Аскер-заде:
Если без мата, то можно.

Александр Лукашенко:
Баба с возу – коню легче, поэтому ради бога. Не нравится – в Париже можно собираться. Там же они встречались несколько раз, пожалуйста. Рискнут приехать сюда, в недемократическую Беларусь, я готов их всегда принять. Это же на пользу украинского народа и не только.

Александр Лукашенко: «Я не таю никакой обиды и злобы на Володю Зеленского»

Наиля Аскер-заде:
Вы когда встречались с ним (с Владимиром Зеленским – прим. ред.) в прошлом году, так по-отечески к нему обращались. А сейчас какие чувства к нему испытываете?

Кого Александр Лукашенко считает своим другом?

Александр Лукашенко:
Никакие. Я зла не держу на Володю Зеленского. Просто довели Украину до такого состояния. В какой-то острый угол ее заперли, что оттуда выход только в одном направлении. Когда ты в углу, выход только вперед, а вперед не получается, тоже тяжело. Поэтому я его понимаю: по молодости где-то чего-то сказал. Но это же не значит, что ты должен все время на него смотреть, понимая, что происходит, и на него обижаться или злиться. Поэтому нет у меня злости какой-то. А во-вторых, заявить они (украинские власти – прим. ред.) заявили, но отношения у нас добрые, украинский народ к белорусам относится очень хорошо, мы к ним – еще лучше.

Александр Лукашенко: «Я не таю никакой обиды и злобы на Володю Зеленского»

Наиля Аскер-заде:
Беларусь – одна из пяти крупнейших экономических партнеров Украины. А сейчас по какому вектору, в каком направлении экономическое сотрудничество строится?

Александр Лукашенко:
Как развивалось у нас экономическое сотрудничество, так и развивается. Главное, что я не таю никакой обиды и злобы на Володю Зеленского и на руководство Украины. То есть мы базис не разрушили и не разрушаем. И даже если нужно где-то что-то для России и для Украины, мы становимся посредниками в экономике.

Наиля Аскер-заде:
А дипломатические отношения?

Александр Лукашенко:
Застыли пока. На этом этапе мы не имеем контактов никаких, кроме посольств.

Александр Лукашенко: «Я не таю никакой обиды и злобы на Володю Зеленского»

Наиля Аскер-заде:
А если бы вы увидели Зеленского на каком-то мероприятии, что бы вы ему сказали?

Александр Лукашенко:
«Привет, Володя». Все.

Наиля Аскер-заде:
Коротко.

Александр Лукашенко:
Да. Если бы была тема, мы бы обсудили ее. Я бы косо на него не смотрел. Снисходительно, косо, с презрением – никогда. Молодой человек, молодой президент, обучаемый человек, я думаю. Я уверен в этом. Он же здравый, нормальный человек, поэтому мы бы поздоровались, а там, если бы были вопросы, как у тебя ко мне, я бы отвечал. И, может быть, какой-то разговор бы завязался. Но с колена я бы с ним не здоровался, и вообще ни с кем с колена не здороваюсь.

Читайте также:

Александр Лукашенко: Россия убеждена, что на направлении западного вектора без Беларуси было бы сложно

«С чувством надежды». Какие цели Александр Лукашенко ставит на следующую пятилетку?

Александр Лукашенко: если Европа и кто-то ещё, желающие нас отключить от SWIFT, хотят получить проблемы, они их могут получить

Люди в материале: Александр Лукашенко, Наиля Аскер-заде, Владимир Зеленский

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью журналистке телеканала «Россия 1» Наиле Аскер-заде в авторской программе «Действующие...
 
Новости дня
Новости разные
 
Куда пойдут 500 миллионов кредита от России?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by