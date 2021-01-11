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Куда пойдут 500 миллионов кредита от России?

11.01.2021 06:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью журналистке телеканала «Россия 1» Наиле Аскер-заде в авторской программе «Действующие лица».  

Наиля Аскер-заде:
Россия предоставила кредит.

Александр Лукашенко:
Ну да, 500 миллионов кредита отсроченных.

Куда пойдут 500 миллионов кредита от России?

Наиля Аскер-заде:   
Куда пойдут эти деньги?  

Александр Лукашенко:   
250 пошло на погашение задолженности, как вы это называете, по газу, а 250 – на лечение от COVID-19. 500 миллионов, которые мы получили от Евразийского банка.  

Куда пойдут 500 миллионов кредита от России?

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Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью журналистке телеканала «Россия 1» Наиле Аскер-заде в авторской программе «Действующие...
 
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