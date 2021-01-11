Куда пойдут 500 миллионов кредита от России?

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью журналистке телеканала «Россия 1» Наиле Аскер-заде в авторской программе «Действующие лица».

Наиля Аскер-заде:

Россия предоставила кредит.

Александр Лукашенко:

Ну да, 500 миллионов кредита отсроченных.





Наиля Аскер-заде:

Куда пойдут эти деньги?

Александр Лукашенко:

250 пошло на погашение задолженности, как вы это называете, по газу, а 250 – на лечение от COVID-19. 500 миллионов, которые мы получили от Евразийского банка.





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