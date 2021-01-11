Александр Лукашенко о «крестовом походе» Запада в отношении Беларуси: следующей будет Россия

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью журналистке телеканала «Россия 1» Наиле Аскер-заде в авторской программе «Действующие лица».

Наиля Аскер-заде:

Вы говорили про санкции. Вас это расстраивает?

Александр Лукашенко:

Нет, я привык.





Наиля Аскер-заде:

То есть вы в Токио не собирались на Олимпиаду ехать?

Александр Лукашенко:

Упаси вас господь.

Наиля Аскер-заде:

Почему? В Сочи приезжали.

Александр Лукашенко:

Ну это же Сочи, это родной город. А тут Токио… В Токио надо еще дополнительно 10 часов. Я не расстроился. Хотя, мы, наверное, с вами в одной здесь лодке.





Наиля Аскер-заде:

Под одним зонтиком. Почему Запад начал вот этот «крестовый поход» в отношении Беларуси?

Александр Лукашенко:

Чтобы ближе подобраться к вам. Поэтому имейте в виду, следующие будете вы. Поэтому вы не расслабляйтесь.

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