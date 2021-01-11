Александр Лукашенко: мы хотим и будем стремиться выстраивать отношения с США. Думаю, что им не безразлична Беларусь

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью журналистке телеканала «Россия 1» Наиле Аскер-заде в авторской программе «Действующие лица».

Наиля Аскер-заде:

Вы предпочитаете политику многовекторности, и Помпео приезжал к вам.

Александр Лукашенко:

Он раньше и к вам приезжал.





Наиля Аскер-заде:

Но Путин с ним так не обнимался, как вы с ним.

Александр Лукашенко:

Нет, я ним не обнимался.

Наиля Аскер-заде:

Здоровались, улыбались друг другу.





Александр Лукашенко:

А вы что, хотели, что я должен вот так с ним поздороваться, как сейчас эти?

Наиля Аскер-заде:

Уже начиналась пандемия, между прочим. Китайцы не здоровались, не обнимались так.

Александр Лукашенко:

У нас не было тогда пандемии, во-первых. А во-вторых, я не вижу здесь проблем. Это высокотехнологичная, мощная страна, ведущая страна в мире – Соединенные Штаты Америки. И мы хотим и будем стремиться выстраивать с ними отношения.

Наиля Аскер-заде:

А они хотят?

Александр Лукашенко:

Ну, думаю, что им не безразлична Беларусь. Думаю. Думаю, что хотят. Не хотят, так захотят – это во-вторых. В-третьих – а что плохого, если мы имеем многовекторную политику?





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Наиля Аскер-заде:

В сложный момент вы можете к ним обратиться за помощью и поддержкой?

Александр Лукашенко:

В сложный момент они вряд ли будут нам помогать. Вот был сложный момент, они нам не помогали.

Наиля Аскер-заде:

А Россия помогала?

Александр Лукашенко:

А Россия помогла.





Наиля Аскер-заде:

Так нужна вам многовекторность?

Александр Лукашенко:

Обязательно.

Наиля Аскер-заде:

Так зачем тогда?

Александр Лукашенко:

Зачем? Потому что мы торгуем – вот как раз в доклад.





Наиля Аскер-заде:

То есть только бухгалтерия, как вы любите говорить?

Александр Лукашенко:

Нет, я не люблю. Я бухгалтерию терпеть не могу, хотя экономический факультет заканчивал. Страшно не люблю.

Значит, мы торгуем со 120, по-моему, государствами, и для того, чтобы с ними торговать, все это надо обеспечивать дипломатически и политически. Это аксиома, в этом суть нашей многовекторности. Смотрите, мы попали под санкции (раньше, еще были серьезнее санкции) – кто нам протянул руку, кроме России? Китай – 7 миллиардов инвестиций предложили сразу под проекты, и мы многие реализовали. Это что, не многовекторность? Евросоюз: мы отстроили все дороги, проедьте по Беларуси – Евросоюз нам предложил эти кредиты. Почему мы не должны с ними иметь эти отношения? Россия нам такой объем кредитов не предложит.

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