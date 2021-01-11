ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Александр Лукашенко: мы хотим и будем стремиться выстраивать отношения с США. Думаю, что им не безразлична Беларусь

11.01.2021 06:03 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью журналистке телеканала «Россия 1» Наиле Аскер-заде в авторской программе «Действующие лица».  

Наиля Аскер-заде:  
Вы предпочитаете политику многовекторности, и Помпео приезжал к вам.  

Александр Лукашенко:  
Он раньше и к вам приезжал.  

Александр Лукашенко: мы хотим и будем стремиться выстраивать отношения с США. Думаю, что им не безразлична Беларусь

Наиля Аскер-заде:   
Но Путин с ним так не обнимался, как вы с ним.  

Александр Лукашенко:   
Нет, я ним не обнимался.  

Наиля Аскер-заде:   
Здоровались, улыбались друг другу.  

Александр Лукашенко: мы хотим и будем стремиться выстраивать отношения с США. Думаю, что им не безразлична Беларусь

Александр Лукашенко:   
А вы что, хотели, что я должен вот так с ним поздороваться, как сейчас эти?  

Наиля Аскер-заде:   
Уже начиналась пандемия, между прочим. Китайцы не здоровались, не обнимались так.  

Александр Лукашенко:   
У нас не было тогда пандемии, во-первых. А во-вторых, я не вижу здесь проблем. Это высокотехнологичная, мощная страна, ведущая страна в мире – Соединенные Штаты Америки. И мы хотим и будем стремиться выстраивать с ними отношения.

Наиля Аскер-заде:     
А они хотят?  

Александр Лукашенко:
Ну, думаю, что им не безразлична Беларусь. Думаю. Думаю, что хотят. Не хотят, так захотят – это во-вторых. В-третьих – а что плохого, если мы имеем многовекторную политику?  

Александр Лукашенко: мы хотим и будем стремиться выстраивать отношения с США. Думаю, что им не безразлична Беларусь

Читайте также:

Александр Лукашенко о «крестовом походе» Запада в отношении Беларуси: следующей будет Россия

Куда пойдут 500 миллионов кредита от России?

Александр Лукашенко о ЧМ по хоккею: оснований для того, чтобы не прошёл, на миллиметр даже нет. Это будет позор полный

Наиля Аскер-заде:   
В сложный момент вы можете к ним обратиться за помощью и поддержкой?

Александр Лукашенко:   
В сложный момент они вряд ли будут нам помогать. Вот был сложный момент, они нам не помогали.

Наиля Аскер-заде:   
А Россия помогала?  

Александр Лукашенко:   
А Россия помогла.  

Александр Лукашенко: мы хотим и будем стремиться выстраивать отношения с США. Думаю, что им не безразлична Беларусь

Наиля Аскер-заде:
Так нужна вам многовекторность?  

Александр Лукашенко:   
Обязательно.  

Наиля Аскер-заде:   
Так зачем тогда?  

Александр Лукашенко:  
Зачем? Потому что мы торгуем – вот как раз в доклад.  

Александр Лукашенко: мы хотим и будем стремиться выстраивать отношения с США. Думаю, что им не безразлична Беларусь

Наиля Аскер-заде:
То есть только бухгалтерия, как вы любите говорить?

Александр Лукашенко:
Нет, я не люблю. Я бухгалтерию терпеть не могу, хотя экономический факультет заканчивал. Страшно не люблю.

Значит, мы торгуем со 120, по-моему, государствами, и для того, чтобы с ними торговать, все это надо обеспечивать дипломатически и политически. Это аксиома, в этом суть нашей многовекторности. Смотрите, мы попали под санкции (раньше, еще были серьезнее санкции) – кто нам протянул руку, кроме России? Китай – 7 миллиардов инвестиций предложили сразу под проекты, и мы многие реализовали. Это что, не многовекторность? Евросоюз: мы отстроили все дороги, проедьте по Беларуси – Евросоюз нам предложил эти кредиты. Почему мы не должны с ними иметь эти отношения? Россия нам такой объем кредитов не предложит.  

Читайте также:

«Не хочу о ней говорить плохо». Как Александр Лукашенко относится к Светлане Тихановской?

Кого Александр Лукашенко считает своим другом?

Александр Лукашенко рассказал, чем займётся, когда перестанет быть Президентом

Люди в материале: Александр Лукашенко, Наиля Аскер-заде, Майк Помпео

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью журналистке телеканала «Россия 1» Наиле Аскер-заде в авторской программе «Действующие...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Предлагали всё, но ели сало». Чем Александр Лукашенко угощал Путина, Меркель и Порошенко?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by