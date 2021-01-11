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Александр Лукашенко: мы хотим и будем стремиться выстраивать отношения с США. Думаю, что им не безразлична Беларусь
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью журналистке телеканала «Россия 1» Наиле Аскер-заде в авторской программе «Действующие лица».
Наиля Аскер-заде:
Александр Лукашенко:
Наиля Аскер-заде:
Александр Лукашенко:
Наиля Аскер-заде:
Александр Лукашенко:
Наиля Аскер-заде:
Александр Лукашенко:
Наиля Аскер-заде:
Александр Лукашенко:
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Наиля Аскер-заде:
Александр Лукашенко:
Наиля Аскер-заде:
Александр Лукашенко:
Наиля Аскер-заде:
Александр Лукашенко:
Наиля Аскер-заде:
Александр Лукашенко:
Наиля Аскер-заде:
Александр Лукашенко:
Значит, мы торгуем со 120, по-моему, государствами, и для того, чтобы с ними торговать, все это надо обеспечивать дипломатически и политически. Это аксиома, в этом суть нашей многовекторности. Смотрите, мы попали под санкции (раньше, еще были серьезнее санкции) – кто нам протянул руку, кроме России? Китай – 7 миллиардов инвестиций предложили сразу под проекты, и мы многие реализовали. Это что, не многовекторность? Евросоюз: мы отстроили все дороги, проедьте по Беларуси – Евросоюз нам предложил эти кредиты. Почему мы не должны с ними иметь эти отношения? Россия нам такой объем кредитов не предложит.
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Александр Лукашенко: мы хотим и будем стремиться выстраивать отношения с США. Думаю, что им не безразлична Беларусь
Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью журналистке телеканала «Россия 1» Наиле Аскер-заде в авторской программе «Действующие...
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